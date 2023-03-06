ЙОШКАР-ОЛА. Завод «ГЭСС-пром» (ТМ «Стройкомплект») изготовил несколько партий трехходовых разборных шаровых кранов диаметром 32 мм на давление 1,6 МПа.

Первая партия трубопроводной арматуры уже доставлена конечному потребителю и смонтирована на объекте. В

следующем квартале планируется запустить в производство ещё несколько партий данной продукции. Компания

«Стройкомплект» поставила в адрес заказчика разборные шаровые краны Ду 200 и Ду 150 с редуктором. Завод

«ГЭСС-пром» был основан в г. Йошкар-Оле в 2009 г. Основным видом выпускаемой продукции на сегодняшний

день являются стальные шаровые краны от 15 до 200 диаметра. Современный парк станков и численность рабочего

персонала более 80 человек позволяют заводу выпускать до 100 000 кранов в год. Благодаря развитой дилерской

сети и представительствам в регионах страны продукция завода «ГЭСС-пром» получила широкое признание и

лестные отзывы покупателей.

Сайт «ГЭСС-пром», 2 марта



