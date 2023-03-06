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ЙОШКАР-ОЛА. Завод «ГЭСС-пром» (ТМ «Стройкомплект») изготовил несколько партий трехходовых разборных шаровых кранов диаметром 32 мм на давление 1,6 МПа.

06 марта, 2023 31
Первая партия трубопроводной арматуры уже доставлена конечному потребителю и смонтирована на объекте. В 
следующем квартале планируется запустить в производство ещё несколько партий данной продукции. Компания 
«Стройкомплект» поставила в адрес заказчика разборные шаровые краны Ду 200 и Ду 150 с редуктором. Завод 
«ГЭСС-пром» был основан в г. Йошкар-Оле в 2009 г. Основным видом выпускаемой продукции на сегодняшний 
день являются стальные шаровые краны от 15 до 200 диаметра. Современный парк станков и численность рабочего 
персонала более 80 человек позволяют заводу выпускать до 100 000 кранов в год. Благодаря развитой дилерской 
сети и представительствам в регионах страны продукция завода «ГЭСС-пром» получила широкое признание и 
лестные отзывы покупателей.
Сайт «ГЭСС-пром», 2 марта

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