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ЦИФРА. ИНТИ сформировал новый сервис для общения в нефтегазовой отрасли (05.03.2023)

06 марта, 2023 35
 ИНТИ запускает новый сервис для выстраивания диалога между участниками отрасли — INTI community. 
Участники сервиса смогут развивать экспертизу, обмениваться опытом, заводить обсуждения,  и собирать вокруг 
единомышленников. 6 марта в 19 часов состоится онлайн-трансляция в telegram-канале, где заместитель 
генерального директора по развитию ИНТИ Рустам Гилемханов и модератор Яна Жучкова расскажут подробнее о 
сервисе и его функционале. Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) недавно переехал в 
офисный особняк в центре Санкт-Петербурга. Теперь офис ИНТИ находится  в пяти минутах ходьбы от 
Исаакиевского Собора и Медного всадника по адресу: г. Санкт-Петербург, улица  Якубовича, д.24, лит.А.
https://www.tek-all.ru/news/id9770-inti-sformiroval-servis-dlya-obscheniya/

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