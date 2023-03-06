ЦИФРА. ИНТИ сформировал новый сервис для общения в нефтегазовой отрасли (05.03.2023)

ИНТИ запускает новый сервис для выстраивания диалога между участниками отрасли — INTI community.
Участники сервиса смогут развивать экспертизу, обмениваться опытом, заводить обсуждения, и собирать вокруг
единомышленников. 6 марта в 19 часов состоится онлайн-трансляция в telegram-канале, где заместитель
генерального директора по развитию ИНТИ Рустам Гилемханов и модератор Яна Жучкова расскажут подробнее о
сервисе и его функционале. Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) недавно переехал в
офисный особняк в центре Санкт-Петербурга. Теперь офис ИНТИ находится в пяти минутах ходьбы от
Исаакиевского Собора и Медного всадника по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Якубовича, д.24, лит.А.
https://www.tek-all.ru/news/id9770-inti-sformiroval-servis-dlya-obscheniya/