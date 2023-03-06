ЦИФРА. ИНТИ сформировал новый сервис для общения в нефтегазовой отрасли (05.03.2023)

ИНТИ запускает новый сервис для выстраивания диалога между участниками отрасли — INTI community.

Участники сервиса смогут развивать экспертизу, обмениваться опытом, заводить обсуждения, и собирать вокруг

единомышленников. 6 марта в 19 часов состоится онлайн-трансляция в telegram-канале, где заместитель

генерального директора по развитию ИНТИ Рустам Гилемханов и модератор Яна Жучкова расскажут подробнее о

сервисе и его функционале. Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) недавно переехал в

офисный особняк в центре Санкт-Петербурга. Теперь офис ИНТИ находится в пяти минутах ходьбы от

Исаакиевского Собора и Медного всадника по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Якубовича, д.24, лит.А.

https://www.tek-all.ru/news/id9770-inti-sformiroval-servis-dlya-obscheniya/