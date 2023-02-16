Арматурный завод «Гусар» победил во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России – 2022» и вручил работникам знаки отличия «Отличник качества»,

«Награда такого высокого уровня подтверждает, что на нашем заводе профессионально организована
работа в области системы качества и трудится высококвалифицированный персонал. Отмечена не только
продукция завода, но и работник Службы качества – ведущий контролер Елена Дубовицкая удостоена
значка «Отличник качества», – подчеркнул генеральный директор «Гусара» Сергей Карачков.
Дубовицкая Елена Владимировна работает на заводе с 2002 года в отделе технического контроля. За
время работы она зарекомендовала себя как добросовестный, аккуратный и исполнительный сотрудник.
Елена ответственна, трудолюбива, готова прийти на помощь своим коллегам по работе, пользуется их
заслуженным уважением. Почетный знак «Отличник качества» является персональной наградой
Программы, присуждаемой лучшим работникам и представителям инженерно-технического персонала
предприятий и организаций, товары которых стали лауреатами и дипломантами конкурса Программы.
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