Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Арматурный завод «Гусар» победил во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России – 2022» и вручил работникам знаки отличия «Отличник качества»,

16 февраля, 2023 4
«Награда такого высокого уровня подтверждает, что на нашем заводе профессионально организована 
работа в области системы качества и трудится высококвалифицированный персонал. Отмечена не только 
продукция завода, но и работник Службы качества – ведущий контролер Елена Дубовицкая удостоена 
значка «Отличник качества», – подчеркнул генеральный директор «Гусара» Сергей Карачков. 
 Дубовицкая Елена Владимировна работает на заводе с 2002 года в отделе технического контроля. За 
время работы она зарекомендовала себя как добросовестный, аккуратный и исполнительный сотрудник. 
Елена ответственна, трудолюбива, готова прийти на помощь своим коллегам по работе, пользуется их 
заслуженным уважением.        Почетный знак «Отличник качества» является персональной наградой 
Программы, присуждаемой лучшим работникам и представителям инженерно-технического персонала 
предприятий и организаций, товары которых стали лауреатами и дипломантами конкурса Программы. 
https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3002

← Вернуться