Арматурный завод «Гусар» победил во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России – 2022» и вручил работникам знаки отличия «Отличник качества»,

«Награда такого высокого уровня подтверждает, что на нашем заводе профессионально организована

работа в области системы качества и трудится высококвалифицированный персонал. Отмечена не только

продукция завода, но и работник Службы качества – ведущий контролер Елена Дубовицкая удостоена

значка «Отличник качества», – подчеркнул генеральный директор «Гусара» Сергей Карачков.

Дубовицкая Елена Владимировна работает на заводе с 2002 года в отделе технического контроля. За

время работы она зарекомендовала себя как добросовестный, аккуратный и исполнительный сотрудник.

Елена ответственна, трудолюбива, готова прийти на помощь своим коллегам по работе, пользуется их

заслуженным уважением. Почетный знак «Отличник качества» является персональной наградой

Программы, присуждаемой лучшим работникам и представителям инженерно-технического персонала

предприятий и организаций, товары которых стали лауреатами и дипломантами конкурса Программы.

https://gusarm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3002