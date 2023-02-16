РЫНОК. Ассоциация европейского бизнеса о падении продаж строительной и спецтехники в России за 4-й квартал 2022 года на 51,8% (15.02.2023)

О таком падении сообщила Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Агрегированные данные продаж (в

штуках) Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ включают машины

следующих производителей и импортеров: Кранекс, ПТЗ, Четра, Bobcat, Caterpillar, CNH, John Deere,

Doosan, Dressta, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, Liebherr, UMG СДМ, Volvo,

Wirtgen. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – основное представительство иностранных инвесторов

в России. Созданная в 1995 году, АЕБ является независимой некоммерческой организацией,

объединяющей более 500 компаний, работающих в России. В АЕБ входят как крупные международные

корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской

ассоциации свободной торговли и других регионов мира. В Ассоциацию также входят российские,

американские, японские, корейские и турецкие компании. Всех их объединяет приверженность цели

укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный

климат РФ. АЕБ включает в себя 65 комитетов, подкомитетов и рабочих групп, которые занимаются

лоббированием широкого спектра вопросов в различных областях бизнеса, включая энергетику,

таможенную и транспортную сферы, сельское хозяйство, авиаперевозки, производство грузовых и

легковых автомобилей, законодательство, налогообложение, банковский сектор, недвижимость,

производство средств защиты растений и многие другие. Данные комитеты тесно сотрудничают с

европейскими и российскими властями, активно взаимодействуя с последними в рамках оценки

регулирующего воздействия.

https://www.tek-all.ru/news/id9733-assotsiatsiya-evropeyskogo-biznesa-o-padenii-prodazh-dorozhno-stroitelnoy-i-spetstehniki-v-rossii-za-4-y-kvartal-2022-goda-na-51-8/