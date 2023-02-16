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РЫНОК. Ассоциация европейского бизнеса о падении продаж строительной и спецтехники в России за 4-й квартал 2022 года на 51,8% (15.02.2023)

16 февраля, 2023 4
О таком падении сообщила Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Агрегированные данные продаж (в 
штуках) Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ включают машины 
следующих производителей и импортеров: Кранекс, ПТЗ, Четра, Bobcat, Caterpillar, CNH, John Deere, 
Doosan, Dressta, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, Liebherr, UMG СДМ, Volvo, 
Wirtgen. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – основное представительство иностранных инвесторов 
в России. Созданная в 1995 году, АЕБ является независимой некоммерческой организацией, 
объединяющей более 500 компаний, работающих в России. В АЕБ входят как крупные международные 
корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской 
ассоциации свободной торговли и других регионов мира. В Ассоциацию также входят российские, 
американские, японские, корейские и турецкие  компании. Всех их объединяет приверженность цели 
укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный 
климат РФ. АЕБ включает в себя 65 комитетов, подкомитетов и рабочих групп, которые занимаются 
лоббированием широкого спектра вопросов в различных областях бизнеса, включая энергетику, 
таможенную и транспортную сферы, сельское хозяйство, авиаперевозки, производство грузовых и 
легковых автомобилей, законодательство, налогообложение, банковский сектор, недвижимость, 
производство средств защиты растений и многие другие. Данные комитеты тесно сотрудничают с 
европейскими и российскими властями, активно взаимодействуя с последними в рамках оценки 
регулирующего воздействия.
https://www.tek-all.ru/news/id9733-assotsiatsiya-evropeyskogo-biznesa-o-padenii-prodazh-dorozhno-stroitelnoy-i-spetstehniki-v-rossii-za-4-y-kvartal-2022-goda-na-51-8/

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