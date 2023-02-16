Делегация ПАО «Газпром нефть» посетила Курганскую область для оценки производственного потенциала производителей трубопроводной арматуры, укрепление ранее налаженных связей и установление новых контактов.

Гости посетили ООО «Курганский арматурный завод», АО «АК «Корвет», ОП «Курган» ООО «РТМТ»,
ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Предприятие «Сенсор», ООО «Темпер» и ООО «НПФ «МКТ-АСДМ».
На предприятиях они ознакомились с производственным процессом, обсудили перспективы
сотрудничества и другие рабочие вопросы. «Предприятия Курганской области являются одними из
ведущих партнеров ПАО «Газпром нефть» и других предприятий нефтегазового сектора по поставкам
трубопроводной арматуры. По итогам визита наших коллег мы ожидаем расширения номенклатуры
поставляемой продукции и, соответственно, увеличения объема поставок», — подчеркнул директор
департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.
Сайт пресс-службы губернатора Курганской области