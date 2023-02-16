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ЗАМЕНА БРЕНДОВ. Очередной выставки wire Russia не будет, будет выставка «Проволока 2023» (14.02.2023)

16 февраля, 2023 4
Компания ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» сообщает о начале приёма заявок на участие в международной выставке 
оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «Проволока 2023». Выставка 
пройдёт с 6 по 8 июня на площадке ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №3, где параллельно также состоятся выставки 
«Металлургия», «Литмаш» и «Трубы». Выставка «Проволока» проводится раз в два года и является местом встречи 
для специалистов всех предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной, 
проволочной и метизной продукции.
http://www.fastinfo.ru/news1/ocherednoj_vystavki_wire_russia_ne_budet_budet_vystavka_provoloka_2023/


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