ЗАМЕНА БРЕНДОВ. Очередной выставки wire Russia не будет, будет выставка «Проволока 2023» (14.02.2023)

Компания ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» сообщает о начале приёма заявок на участие в международной выставке

оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «Проволока 2023». Выставка

пройдёт с 6 по 8 июня на площадке ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №3, где параллельно также состоятся выставки

«Металлургия», «Литмаш» и «Трубы». Выставка «Проволока» проводится раз в два года и является местом встречи

для специалистов всех предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной,

проволочной и метизной продукции.

http://www.fastinfo.ru/news1/ocherednoj_vystavki_wire_russia_ne_budet_budet_vystavka_provoloka_2023/



