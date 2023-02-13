Башкирские туроператоры оценили экскурсионный потенциал арматурного завода ОМК АО БАЗ как высокий для продвижения промтуризма на внутреннем и международном рынках

Предприятие системно развивает промышленный туризм с 2020 года, а с 2022 года входит в федеральную

программу продвижения промтуризма на внутреннем и международном рынках. Туроператоры юга Башкирии

проехались по промышленным объектам, чтобы изучить перспективные туристические направления в регионе.

Одним из главных объектов тура стал арматурный завод ОМК в Благовещенске, которому более 265 лет. На заводе

экскурсии водят по двум маршрутам. Один из них «Огонь. Металл. Люди», во время которого гости проходят весь

путь изготовления продукции: от конструирования и отливки деталей до сборки и окраски готового изделия. В

центре этого маршрута «горячие» цеха завода: сталелитейный и кузнечно-прессовый. Именно здесь экскурсанты

видят, как металл, раскаленный до 1200 градусов, послушно принимает форму будущей продукции.

«Для наших клиентов, которые интересуются турами на завод, в приоритете — технологическая мощь, которую

можно увидеть, почувствовать, потрогать. Посетив завод, где даже стены – это историческая ценность, мы долго

были под впечатлением. Эти положительные эмоции мы привезли в свои города, чтобы теперь рассказывать о них

туристам и предлагать тур в Благовещенск. Такая экскурсия будет интересна и полезна как школьным, так и

взрослым группам», — поделилась впечатлениями руководитель проекта «Русское географическое общество»,

директор Центра внутреннего туризма «Башгид» Екатерина Кириллова.

За последний год на предприятии побывали более тысячи гостей. Особое внимание уделяется школьным и

студенческим экскурсиям, которые завод проводит для профессиональной ориентации и повышения престижа

рабочих профессий среди молодежи. «Объединенная металлургическая компания развивает промышленный туризм

в городах своего присутствия в том числе, чтобы изменить стереотип людей о современных заводах и показать, что

они не похожи на картинку из старых фильмов. Помните, когда показывали устаревшие, шумные и грязные

производства, где мало платят и нет перспектив? Достаточно один раз посетить наш завод, чтобы понять масштабы

современного промышленного предприятия, где применяют автоматизацию, четко организуют производство,

создают комфортные условия для работы. И вообще дают возможность воплотить профессиональные амбиции и

проявить себя. У нас все это есть», - отметил управляющий директор завода ОМК в Благовещенске Андрей Доценко.

https://omk.ru/press/news/48829/