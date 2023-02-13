Башкирские туроператоры оценили экскурсионный потенциал арматурного завода ОМК АО БАЗ как высокий для продвижения промтуризма на внутреннем и международном рынках

Предприятие системно развивает промышленный туризм с 2020 года, а с 2022 года входит в федеральную
программу продвижения промтуризма на внутреннем и международном рынках. Туроператоры юга Башкирии
проехались по промышленным объектам, чтобы изучить перспективные туристические направления в регионе.
Одним из главных объектов тура стал арматурный завод ОМК в Благовещенске, которому более 265 лет. На заводе
экскурсии водят по двум маршрутам. Один из них «Огонь. Металл. Люди», во время которого гости проходят весь
путь изготовления продукции: от конструирования и отливки деталей до сборки и окраски готового изделия. В
центре этого маршрута «горячие» цеха завода: сталелитейный и кузнечно-прессовый. Именно здесь экскурсанты
видят, как металл, раскаленный до 1200 градусов, послушно принимает форму будущей продукции.
«Для наших клиентов, которые интересуются турами на завод, в приоритете — технологическая мощь, которую
можно увидеть, почувствовать, потрогать. Посетив завод, где даже стены – это историческая ценность, мы долго
были под впечатлением. Эти положительные эмоции мы привезли в свои города, чтобы теперь рассказывать о них
туристам и предлагать тур в Благовещенск. Такая экскурсия будет интересна и полезна как школьным, так и
взрослым группам», — поделилась впечатлениями руководитель проекта «Русское географическое общество»,
директор Центра внутреннего туризма «Башгид» Екатерина Кириллова.
За последний год на предприятии побывали более тысячи гостей. Особое внимание уделяется школьным и
студенческим экскурсиям, которые завод проводит для профессиональной ориентации и повышения престижа
рабочих профессий среди молодежи. «Объединенная металлургическая компания развивает промышленный туризм
в городах своего присутствия в том числе, чтобы изменить стереотип людей о современных заводах и показать, что
они не похожи на картинку из старых фильмов. Помните, когда показывали устаревшие, шумные и грязные
производства, где мало платят и нет перспектив? Достаточно один раз посетить наш завод, чтобы понять масштабы
современного промышленного предприятия, где применяют автоматизацию, четко организуют производство,
создают комфортные условия для работы. И вообще дают возможность воплотить профессиональные амбиции и
проявить себя. У нас все это есть», - отметил управляющий директор завода ОМК в Благовещенске Андрей Доценко.
https://omk.ru/press/news/48829/