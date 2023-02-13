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ТРУБЫ И СДТ. Инжиниринговый дивизион Росатома обосновал применение новых материалов для трубопроводов и СДТ (сварные соединения) АЭС

13 февраля, 2023 16
Сотрудники АО "Атомэнергопроект" (входит в Инжиниринговый дивизион, проектирует все АЭС с реакторами 
ВВЭР) разработали современную конструкторскую нормативную и технологическую базу для проектирования, 
изготовления и монтажа унифицированного тонкостенного сортамента трубопроводов 2, 3 и 4 классов безопасности, 
которая обосновывает 60-летний срок службы трубопроводов АЭС с реакторами ВВЭР вместо 30 лет, 
предусмотренных прежней нормативной базой. Для разработки новой документации специалисты АО 
"Атомэнергопроект" с 2018 года проводили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 
Была создана методика и проведены испытания деталей трубопроводов и их сварных соединений в исходном 
состоянии и после искусственного старения, являющегося аналогом 60-летней эксплуатации. Полученные 
результаты позволили не только обосновать эксплуатацию деталей унифицированного сортамента трубопроводов в 
течение 60 лет без замены, но и разработать 5 государственных стандартов (ГОСТ), которые в настоящее время 
находятся на рассмотрении в Техническом комитете по стандартизации 322 "Атомная техника" и в 2023 году уже 
могут быть включены в каталог стандартов ГОСТ РФ. В проекте использовались изделия и материалы 
отечественного производства. Обоснование применения новых материалов также позволило в ряде систем снизить 
массогабаритные характеристики трубопроводов АЭС с ВВЭР на четверть, оптимизировать опорно-подвесные 
системы, сократить затраты на эксплуатацию АЭС и привести российские стандарты в соответствие с 
международными. Кроме того, создана новая база нормативной и технической документации на детали 
унифицированного сортамента трубопроводов, которую проектировщики уже используют в работе.
Нормативная база обновлена впервые за последние 40 лет, до этого мы пользовались советскими стандартами. 
Сложность состояла в том, чтобы правильно смоделировать старение на 60-летнем сроке эксплуатации и создать 
адекватную методику испытаний. Сотрудники управления инновационных решений и Конструкторско-
технологического бюро комплексного проектирования "Атомэнергопроекта" успешно решили все поставленные 
задачи, - отметил директор по науке и инновациям АО "Атомэнергопроект" Сергей Егоров. – Это пример того, как 
результаты проводимых НИОКР находят практическое применение в промышленности и помогают снизить 
стоимость и оптимизировать процесс строительства атомных станций и других энергетических инфраструктурных 
объектов. Изготовленные по новым техническим нормативам детали трубопроводов уже поставляются на 
строительную площадку Курской АЭС-2 и на зарубежные АЭС с реакторами ВВЭР. Новый сортамент 
трубопроводов также применяют ведущие производители РФ – ПАО ТМК и АО "Концерн Титан-2". Перед 
российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход 
на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное 
развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение 
инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые 
ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»  10 февраля


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