ТРУБЫ И СДТ. Инжиниринговый дивизион Росатома обосновал применение новых материалов для трубопроводов и СДТ (сварные соединения) АЭС

Сотрудники АО "Атомэнергопроект" (входит в Инжиниринговый дивизион, проектирует все АЭС с реакторами
ВВЭР) разработали современную конструкторскую нормативную и технологическую базу для проектирования,
изготовления и монтажа унифицированного тонкостенного сортамента трубопроводов 2, 3 и 4 классов безопасности,
которая обосновывает 60-летний срок службы трубопроводов АЭС с реакторами ВВЭР вместо 30 лет,
предусмотренных прежней нормативной базой. Для разработки новой документации специалисты АО
"Атомэнергопроект" с 2018 года проводили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Была создана методика и проведены испытания деталей трубопроводов и их сварных соединений в исходном
состоянии и после искусственного старения, являющегося аналогом 60-летней эксплуатации. Полученные
результаты позволили не только обосновать эксплуатацию деталей унифицированного сортамента трубопроводов в
течение 60 лет без замены, но и разработать 5 государственных стандартов (ГОСТ), которые в настоящее время
находятся на рассмотрении в Техническом комитете по стандартизации 322 "Атомная техника" и в 2023 году уже
могут быть включены в каталог стандартов ГОСТ РФ. В проекте использовались изделия и материалы
отечественного производства. Обоснование применения новых материалов также позволило в ряде систем снизить
массогабаритные характеристики трубопроводов АЭС с ВВЭР на четверть, оптимизировать опорно-подвесные
системы, сократить затраты на эксплуатацию АЭС и привести российские стандарты в соответствие с
международными. Кроме того, создана новая база нормативной и технической документации на детали
унифицированного сортамента трубопроводов, которую проектировщики уже используют в работе.
Нормативная база обновлена впервые за последние 40 лет, до этого мы пользовались советскими стандартами.
Сложность состояла в том, чтобы правильно смоделировать старение на 60-летнем сроке эксплуатации и создать
адекватную методику испытаний. Сотрудники управления инновационных решений и Конструкторско-
технологического бюро комплексного проектирования "Атомэнергопроекта" успешно решили все поставленные
задачи, - отметил директор по науке и инновациям АО "Атомэнергопроект" Сергей Егоров. – Это пример того, как
результаты проводимых НИОКР находят практическое применение в промышленности и помогают снизить
стоимость и оптимизировать процесс строительства атомных станций и других энергетических инфраструктурных
объектов. Изготовленные по новым техническим нормативам детали трубопроводов уже поставляются на
строительную площадку Курской АЭС-2 и на зарубежные АЭС с реакторами ВВЭР. Новый сортамент
трубопроводов также применяют ведущие производители РФ – ПАО ТМК и АО "Концерн Титан-2". Перед
российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход
на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное
развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение
инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые
ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт» 10 февраля