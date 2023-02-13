ТРУБЫ И СДТ. Инжиниринговый дивизион Росатома обосновал применение новых материалов для трубопроводов и СДТ (сварные соединения) АЭС

Сотрудники АО "Атомэнергопроект" (входит в Инжиниринговый дивизион, проектирует все АЭС с реакторами

ВВЭР) разработали современную конструкторскую нормативную и технологическую базу для проектирования,

изготовления и монтажа унифицированного тонкостенного сортамента трубопроводов 2, 3 и 4 классов безопасности,

которая обосновывает 60-летний срок службы трубопроводов АЭС с реакторами ВВЭР вместо 30 лет,

предусмотренных прежней нормативной базой. Для разработки новой документации специалисты АО

"Атомэнергопроект" с 2018 года проводили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Была создана методика и проведены испытания деталей трубопроводов и их сварных соединений в исходном

состоянии и после искусственного старения, являющегося аналогом 60-летней эксплуатации. Полученные

результаты позволили не только обосновать эксплуатацию деталей унифицированного сортамента трубопроводов в

течение 60 лет без замены, но и разработать 5 государственных стандартов (ГОСТ), которые в настоящее время

находятся на рассмотрении в Техническом комитете по стандартизации 322 "Атомная техника" и в 2023 году уже

могут быть включены в каталог стандартов ГОСТ РФ. В проекте использовались изделия и материалы

отечественного производства. Обоснование применения новых материалов также позволило в ряде систем снизить

массогабаритные характеристики трубопроводов АЭС с ВВЭР на четверть, оптимизировать опорно-подвесные

системы, сократить затраты на эксплуатацию АЭС и привести российские стандарты в соответствие с

международными. Кроме того, создана новая база нормативной и технической документации на детали

унифицированного сортамента трубопроводов, которую проектировщики уже используют в работе.

Нормативная база обновлена впервые за последние 40 лет, до этого мы пользовались советскими стандартами.

Сложность состояла в том, чтобы правильно смоделировать старение на 60-летнем сроке эксплуатации и создать

адекватную методику испытаний. Сотрудники управления инновационных решений и Конструкторско-

технологического бюро комплексного проектирования "Атомэнергопроекта" успешно решили все поставленные

задачи, - отметил директор по науке и инновациям АО "Атомэнергопроект" Сергей Егоров. – Это пример того, как

результаты проводимых НИОКР находят практическое применение в промышленности и помогают снизить

стоимость и оптимизировать процесс строительства атомных станций и других энергетических инфраструктурных

объектов. Изготовленные по новым техническим нормативам детали трубопроводов уже поставляются на

строительную площадку Курской АЭС-2 и на зарубежные АЭС с реакторами ВВЭР. Новый сортамент

трубопроводов также применяют ведущие производители РФ – ПАО ТМК и АО "Концерн Титан-2". Перед

российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход

на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное

развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение

инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые

ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт» 10 февраля



