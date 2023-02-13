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ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОВОЕ. 50 двухгорловых проботборных цилиндров в комплекте с газовыми вентилями (спецарматура МВиФ)

13 февраля, 2023 15
Изготовили, испытали и отправили покупателю 50 двухгорловых проботборных цилиндров в комплекте с 
вентилями. Технические характеристики:
  Рабочее давление 345 бар,
  Объем 300 миллилитров.
  Изготовлены из стали 316L
Назначение цилиндров:
Отбор проб природного газа. Перламутровые переливы не просто для красоты. Это специальное тончайшее 
сульфинертное покрытие поверхности изделий аморфным кремнием. Наносится покрытие аморфного кремния на 
внутреннюю поверхность цилиндра, а красивый перламутровый оттенок внешней поверхности всего лишь 
попутный результат. Данное покрытие исключает химическое взаимодействие серосодежащих примесей в 
природном газе со стенками цилиндров и обеспечивает тем самым достоверность анализа химического состава 
пробы.
https://mvif.ru/?id=2849

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