ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОВОЕ. 50 двухгорловых проботборных цилиндров в комплекте с газовыми вентилями (спецарматура МВиФ)

Изготовили, испытали и отправили покупателю 50 двухгорловых проботборных цилиндров в комплекте с
вентилями. Технические характеристики:
Рабочее давление 345 бар,
Объем 300 миллилитров.
Изготовлены из стали 316L
Назначение цилиндров:
Отбор проб природного газа. Перламутровые переливы не просто для красоты. Это специальное тончайшее
сульфинертное покрытие поверхности изделий аморфным кремнием. Наносится покрытие аморфного кремния на
внутреннюю поверхность цилиндра, а красивый перламутровый оттенок внешней поверхности всего лишь
попутный результат. Данное покрытие исключает химическое взаимодействие серосодежащих примесей в
природном газе со стенками цилиндров и обеспечивает тем самым достоверность анализа химического состава
пробы.
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