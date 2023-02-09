LUNDA: СЕРВИС И ПЕРСОНАЛ. Как автоматизировать свой бизнес? Рассказываем подробно.

Компания всегда стремится создавать самые комфортные условия для ведения бизнеса. В том числе, за счет

улучшения эффективности работ и оптимизации процессов. Сервис для автоматизации бизнеса Obermaster, который

создан при поддержке LUNDA, помогает решить все эти вопросы. Он поможет организовать четкую и отлаженную

систему управления монтажной или сервисной организации. В том числе:

сформировать клиентскую базу и активно работать с ней;

увеличить загрузку своих бригад;

собирать статистику и анализировать работу своей компании;

отслеживать доход по дням, неделям или месяцам и многое другое.

Всего - больше 50 функций в одном приложении! Чтобы вы могли познакомиться со всеми основными

возможностями, специально для вас мы подготовили статью "Obermaster: доступная автоматизация бизнеса

монтажных и сервисных компаний”. Хотите попробовать все возможности сервиса бесплатно? У вас есть отличная

возможность - на сайте Obermaster можно получить демо-доступ (первые три месяца в подарок). Это позволит вам

своими руками «пощупать» все описанные в статье инструменты. Ведь, как известно, лучшая теория — это

практика.

https://lunda.ru/company/news/news/obermaster_statya/