LUNDA: СЕРВИС И ПЕРСОНАЛ. Как автоматизировать свой бизнес? Рассказываем подробно.

Компания всегда стремится создавать самые комфортные условия для ведения бизнеса. В том числе, за счет
улучшения эффективности работ и оптимизации процессов. Сервис для автоматизации бизнеса Obermaster, который
создан при поддержке LUNDA, помогает решить все эти вопросы. Он поможет организовать четкую и отлаженную
систему управления монтажной или сервисной организации. В том числе:
сформировать клиентскую базу и активно работать с ней;
увеличить загрузку своих бригад;
собирать статистику и анализировать работу своей компании;
отслеживать доход по дням, неделям или месяцам и многое другое.
Всего - больше 50 функций в одном приложении! Чтобы вы могли познакомиться со всеми основными
возможностями, специально для вас мы подготовили статью "Obermaster: доступная автоматизация бизнеса
монтажных и сервисных компаний”. Хотите попробовать все возможности сервиса бесплатно? У вас есть отличная
возможность - на сайте Obermaster можно получить демо-доступ (первые три месяца в подарок). Это позволит вам
своими руками «пощупать» все описанные в статье инструменты. Ведь, как известно, лучшая теория — это
практика.
https://lunda.ru/company/news/news/obermaster_statya/