Подмосковный армзавод УЗТПА внедрил на производстве технологию нанесения покрытий усиленного типа для трубопроводной арматуры

Покрытие Карбофлекс наносят для защиты трубопроводной арматуры от разрушающих процессов подземной и

атмосферной коррозии. Сложные условия работы, перепады температур, влажность, установка на подземных

трубопроводах – это факторы риска, которые влияют на работоспособность и срок службы арматуры. Специальное

покрытие усиленного типа защищает шаровые краны от негативных воздействий внешней среды. Карбофлекс

обладает высокой скоростью отверждения, надежной адгезией, возможностью нанесения при низких температурах.

Покрытие представляет собой непрозрачную жидкость, равномерную по окрасу и плотности. В процессе высыхания

образуется поверхность с гладкой текстурой. Нанесение осуществляется методом напыления, с применением

специального оборудования, с разделенной подачей составляющих. Полимеризация происходит во время

смешивания компонентов на поликарбамидной основе в виде смолы и полиуретановых полимеров в камере

распылительного пистолета перед нанесением на защищаемую поверхность. Покрытие Карбофлекс

сертифицировано в системе добровольной сертификации «Интергазсерт» и соответствует требованиям СТО

ГАЗПРОМ 9.1-018-2012.

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