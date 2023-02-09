После внедрения новой производственной линии на Бологовском арматурном заводе в Тверской области снизилась зависимость предприятия от сторонних закупок комплектующих и запчастей

На заводе начато производство шаровой заслонки для трубопроводной арматуры, которую ранее завод закупал у

сторонних предприятий. Благодаря этому обеспечена более стабильная работа предприятия и снижена

себестоимость выпускаемой продукции. Руководство завода ожидает в 2023 году выпуск 600 тыс. единиц новой

продукции. Также в связи с пуском новой линии созданы дополнительные рабочие места. Для реализации проекта в

2022 году были приобретена новые фрезерные станки и автоматические отрезные машины. В 2022 году ассортимент

вырос на 200 новых единиц. В частности, стали выпускать резьбовые фитинги, краны под термодатчик, угловые

краны, обратный клапан. Все эти изделия пользуются повышенным спросом у потребителей. В настоящее время на

заводе работают более 380 человек. В текущем году ожидается открытие еще 50 рабочих мест. Изделия БАЗ

реализуются не только в различные регионы России, но и за рубеж, в частности, в Узбекистан, Казахстан,

Белоруссию, Армению, Киргизию, Грузию, Азербайджан.

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