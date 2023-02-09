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После внедрения новой производственной линии на Бологовском арматурном заводе в Тверской области снизилась зависимость предприятия от сторонних закупок комплектующих и запчастей

09 февраля, 2023 17
На заводе начато производство шаровой заслонки для трубопроводной арматуры, которую ранее завод закупал у 
сторонних предприятий. Благодаря этому обеспечена более стабильная работа предприятия и снижена 
себестоимость выпускаемой продукции. Руководство завода ожидает в 2023 году выпуск 600 тыс. единиц новой 
продукции. Также в связи с пуском новой линии созданы дополнительные рабочие места. Для реализации проекта в 
2022 году были приобретена новые фрезерные станки и автоматические отрезные машины. В 2022 году ассортимент 
вырос на 200 новых единиц. В частности, стали выпускать резьбовые фитинги, краны под термодатчик, угловые 
краны, обратный клапан. Все эти изделия пользуются повышенным спросом у потребителей. В настоящее время на 
заводе работают более 380 человек. В текущем году ожидается открытие еще 50 рабочих мест. Изделия БАЗ 
реализуются не только в различные регионы России, но и за рубеж, в частности, в Узбекистан, Казахстан, 
Белоруссию, Армению, Киргизию, Грузию, Азербайджан.
Размещено на сайте Бологовского арматурного завода


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