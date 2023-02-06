АРМАТУРНЫЙ YOUTUBE. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛЕЙЛИСТ ФИРМЫ ОНИКС

В современной фланцевой компании все процессы налажены, логистические цепочки выстраиваются как по
волшебству и магия происходящих манипуляций остается для клиентов незаметной и незримой. Вы когда-нибудь
задумывались, насколько этот процесс может быть увлекательным? Наверняка каждый бы хотел посмотреть на
таинство рабочего механизма изнутри и своими глазами посмотреть на производственное закулисье!
ОНИКС представляет такую возможность! Вы можете увидеть производственный процесс и гармоничную работу
складского комплекса, став свидетелем различных ежедневных задач, возникающих у сотрудников нашей команды.
Мы предлагаем вашему вниманию тематический плейлист на YouTube-канале компании. Видео регулярно
пополняются. Станьте ближе с современным российским производством! Станьте ближе с ОНИКС!
https://onyxspb.ru/news/rabochiy-mekhanizm-sklada-i-proizvodstva-oniks-iznutri-vsya-pravda-v-video/