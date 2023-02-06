Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

АРМАТУРНЫЙ YOUTUBE. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛЕЙЛИСТ ФИРМЫ ОНИКС

06 февраля, 2023 5
В современной фланцевой компании все процессы налажены, логистические цепочки выстраиваются как по 
волшебству и магия происходящих манипуляций остается для клиентов незаметной и незримой. Вы когда-нибудь 
задумывались, насколько этот процесс может быть увлекательным? Наверняка каждый бы хотел посмотреть на 
таинство рабочего механизма изнутри и своими глазами посмотреть на производственное закулисье!
ОНИКС представляет такую возможность! Вы можете увидеть производственный процесс и гармоничную работу 
складского комплекса, став свидетелем различных ежедневных задач, возникающих у сотрудников нашей команды. 
Мы предлагаем вашему вниманию тематический плейлист на YouTube-канале компании. Видео регулярно 
пополняются.  Станьте ближе с современным российским производством! Станьте ближе с ОНИКС!
https://onyxspb.ru/news/rabochiy-mekhanizm-sklada-i-proizvodstva-oniks-iznutri-vsya-pravda-v-video/

← Вернуться