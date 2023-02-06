РЫНОК-ОПРОС. Большинство российских компаний заменили западное оборудование китайским (3 февраля 2023)

Российские компании заменили запчасти и оборудование ушедших с рынка западных производителей в основном на китайскую и

отечественную продукцию. Исследование по этой теме провел Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара. Опрос

проводился в январе среди около 1 тыс. предприятий. У компаний отдельно спрашивали о замене подсанкционного

оборудования, запчастей и комплектующих. Респонденты могли выбрать несколько ответов. Страны производителей, на которые

российские компании меняли западное оборудование:

Китай — 67%;

Россия — 39%;

страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) — 21%;

Турция — 17%;

Индия, Иран, Вьетнам, Египет, Северная Корея — 12%;

другие страны — 23%;

продолжают получать подсанкционное оборудование — 15%.

Китай также стал лидером среди стран производителей, на которые российские компании меняли западные запчасти, с долей

63%. Отечественные запчасти на втором месте (46%). На другие страны приходится 24%, еще 22% продолжают получать

подсанкционные запчасти. Россия с долей 54% стала лидером по замене комплектующих (исследователи относят к ним сырье,

материалы, полуфабрикаты). Китай на втором месте — 52%. Подсанкционные комплектующие продолжают получить 23%

компаний.

Источник: www.kommersant.ru