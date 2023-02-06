НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. На арматурном заводе Объединенной металлургической компании (ОМК) в Благовещенске (АО БАЗ) успешно действует программа «Приведи друга»

Любой сотрудник завода может порекомендовать достойного кандидата на открытые рабочие вакансии и получить до 10 тысяч

рублей, если его примут на работу. С середины 2022 года по рекомендации сотрудников на предприятие устроились 39

человек. За каждого друга или знакомого, с которым заключат трудовой договор, сотрудник может получить пять тысяч рублей:

первые две тысячи рублей сразу после трудоустройства, еще три тысячи рублей – после того, как новичок отработает на заводе

три месяца. За рекомендацию высококвалифицированных сотрудников по особо востребованным профессиям с этого года дают

двойное вознаграждение – 10 тысяч рублей. К ним относятся, например, токари и испытатели на герметичность 5 разряда,

ведущие инженеры-конструкторы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Важно, чтобы кандидат

при обращении в отдел по подбору персонала обязательно указал контакты того, кто ему порекомендовал работу. Количество

рекомендаций неограниченно – чем их больше, тем выше размер бонуса. Актуальные вакансии есть на карьерном сайте ОМК:

omk-job.ru. «В Объединенной металлургической компании программу «Приведи друга» впервые опробовали в 2019 году, теперь

она работает во многих регионах, где есть заводы ОМК. Программа выгодна для всех. Наши сотрудники помогают своим

знакомым или родным найти работу на передовом предприятия, с достойный зарплатой и соцпакетом, где есть хорошие

возможности для профессионального развития. Мы как работодатель получаем новых работников, которые изначально с высокой

вероятностью подходят под наши требования», — подчеркнула директор по персоналу «ОМК Благовещенск» Лейсян Лукманова.

https://omk.ru/press/news/48742/