Инвестпроект . ООО «ПРАЙМ» - новый резидент ТОР Башкирии наладит производство крепёжных изделий (03.02.2023)

Минэкономразвития России включило ООО «Прайм» в реестр резидентов территории опережающего развития

(ТОР) «Белорецк» Республики Башкортостан. В ходе реализации инвестиционного проекта компания намерена

инвестировать порядка 5 млн рублей собственных средств в организацию производства широкой номенклатуры

крепёжных изделий, среди которых саморезы, метизы для мебели, гвозди и т.д. Капитальные вложения будут

направлены на приобретение технологической линии. Планируемая годовая мощность производства – 468 тонн

продукции, выход на проектную мощность запланирован в 2027 году. Об этом рассказал министр экономического

развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. На сегодняшний день статус резидента ТОР в Республике

Башкортостан присвоен 125 компаниям. Инвесторы уже вложили в экономику региона порядка 7,7 миллиарда

рублей и создали более 5 тысяч новых рабочих мест

http://www.fastinfo.ru/news1/novyj_rezident_tor_bashkirii_naladit_proizvodstvo_krepyozhnyh_izdelij/