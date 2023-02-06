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Инвестпроект . ООО «ПРАЙМ» - новый резидент ТОР Башкирии наладит производство крепёжных изделий (03.02.2023)

06 февраля, 2023 6
Минэкономразвития России включило ООО «Прайм» в реестр резидентов территории опережающего развития 
(ТОР) «Белорецк» Республики Башкортостан. В ходе реализации инвестиционного проекта компания намерена 
инвестировать порядка 5 млн рублей собственных средств в организацию производства широкой номенклатуры 
крепёжных изделий, среди которых саморезы, метизы для мебели, гвозди и т.д. Капитальные вложения будут 
направлены на приобретение технологической линии. Планируемая годовая мощность производства – 468 тонн 
продукции, выход на проектную мощность запланирован в 2027 году. Об этом рассказал министр экономического 
развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. На сегодняшний день статус резидента ТОР в Республике 
Башкортостан присвоен 125 компаниям. Инвесторы уже вложили в экономику региона порядка 7,7 миллиарда 
рублей и создали более 5 тысяч новых рабочих мест
http://www.fastinfo.ru/news1/novyj_rezident_tor_bashkirii_naladit_proizvodstvo_krepyozhnyh_izdelij/

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