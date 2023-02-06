ООО «Сплав-Привод» (регуляторы, затворы), производственное предприятие в составе МК «Сплав», вошло в список поставщиков компании «Газпром нефть»

Это одно из основных условий для участия предприятия в тендерах, проводимых одной из ведущих российских компаний,

занимающейся разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой и производством нефтепродуктов. В структуру

«Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в России и за рубежом. Для

включения в список поставщиков «Сплав-Привод» успешно прошел технический аудит, а также опытно-промышленные

испытания своего оборудования на производственных площадках ПАО «Газпром нефть». В рамках аудита представители

компании несколько раз посещали производственную площадку, проводили оценку деятельности предприятия, изучали

техническую и организационную документацию. «Сплав-Привод» ориентирован на выпуск регулирующих, запорно-

регулирующих и запорных клапанов и затворов для нефтегазовой, химической, энергетической отраслей промышленности.

Особое внимание предприятие уделяет импортозамещению сложной регулирующей трубопроводной арматуры, использующейся

в уже смонтированных и эксплуатирующихся трубопроводных системах, на оборудование, которое производится в России в

соответствии с ГОСТами из отечественных материалов.

http://mksplav.ru/blog/2023/02/02/splav-privod-vklyuchen-v-spisok-postavshhikov-gazprom-nefti/?ysclid=ldrh4z8a3p467540766