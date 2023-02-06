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ООО «Сплав-Привод» (регуляторы, затворы), производственное предприятие в составе МК «Сплав», вошло в список поставщиков компании «Газпром нефть»

06 февраля, 2023 7
Это одно из основных условий для участия предприятия в тендерах, проводимых одной из ведущих российских компаний, 
занимающейся разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой и производством нефтепродуктов. В структуру 
«Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в России и за рубежом.  Для 
включения в список поставщиков «Сплав-Привод» успешно прошел технический аудит, а также опытно-промышленные 
испытания своего оборудования на производственных площадках ПАО «Газпром нефть». В рамках аудита представители 
компании несколько раз посещали производственную площадку, проводили оценку деятельности предприятия, изучали 
техническую и организационную документацию. «Сплав-Привод» ориентирован на выпуск регулирующих, запорно-
регулирующих и запорных клапанов и затворов для нефтегазовой, химической, энергетической отраслей промышленности. 
Особое внимание предприятие уделяет импортозамещению сложной регулирующей трубопроводной арматуры, использующейся 
в уже смонтированных и эксплуатирующихся трубопроводных системах, на оборудование, которое производится в России в 
соответствии с ГОСТами из отечественных материалов.
http://mksplav.ru/blog/2023/02/02/splav-privod-vklyuchen-v-spisok-postavshhikov-gazprom-nefti/?ysclid=ldrh4z8a3p467540766

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