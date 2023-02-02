МОДЕНЖИ. новыЕ смазочныЕ материалЫ и перспективныЕ покрытиЯ ДЛЯ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Предприятие «Моденжи» специализируется на технологиях снижения трения и износа деталей и узлов различного

оборудования. В 2022 году специалистами компании были разработаны новые виды смазочных материалов, а также

инновационные покрытия, увеличены производственные мощности, внедрено новое лабораторное оборудование.

Отправной точкой разработки новых видов смазочных материалов, которых ранее не было в ассортименте

продукции компании, стала необходимость замены импортных составов материалами российского производства.

Обладая всеми необходимыми компетенциями, лабораторным оборудованием, исследовательской и

производственной базой, технические специалисты компании разработали линейку твердосмазочных паст. Одна из

них – MODENGY 4002 на основе дисульфида молибдена. Данный материал получил большое количество

положительных отзывов у производителей оборудования и сервисных специалистов, успешно прошел ряд

испытаний и помог многим компаниям избежать дефицита качественных материалов для обслуживания

высоконагруженных тихоходных узлов трения. Также было разработано и успешно протестировано как в

лабораторных, так и в реальных условиях эксплуатации новое топовое покрытие MODENGY 1032 для крепежа с

цинк-ламельным слоем. MODENGY 1032 (рис. 2) успешно заменило импортные топовые покрытия. Оно

обеспечивает стабильный коэффициент закручивания 0,13–0,15, длительно защищает изделия от коррозии в

агрессивном климате. Топовое покрытие доступно в различных цветах: серебристом, черном и сером.

Линейка антифрикционных твердосмазочных покрытий пополняется новым материалом. Покрытие холодного

отверждения на основе дисульфида молибдена и графита с высокими термостойкостью и несущей способностью

наносится как из распылительного пистолета, так и из аэрозольного баллона. Состав предназначен для работы в

условиях сухого трения, обладает высокими смазочными и противозадирными свойствами.

Анонс ТПА №1, февраль 2023