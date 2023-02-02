МОДЕНЖИ. новыЕ смазочныЕ материалЫ и перспективныЕ покрытиЯ ДЛЯ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Предприятие «Моденжи» специализируется на технологиях снижения трения и износа деталей и узлов различного
оборудования. В 2022 году специалистами компании были разработаны новые виды смазочных материалов, а также
инновационные покрытия, увеличены производственные мощности, внедрено новое лабораторное оборудование.
Отправной точкой разработки новых видов смазочных материалов, которых ранее не было в ассортименте
продукции компании, стала необходимость замены импортных составов материалами российского производства.
Обладая всеми необходимыми компетенциями, лабораторным оборудованием, исследовательской и
производственной базой, технические специалисты компании разработали линейку твердосмазочных паст. Одна из
них – MODENGY 4002 на основе дисульфида молибдена. Данный материал получил большое количество
положительных отзывов у производителей оборудования и сервисных специалистов, успешно прошел ряд
испытаний и помог многим компаниям избежать дефицита качественных материалов для обслуживания
высоконагруженных тихоходных узлов трения. Также было разработано и успешно протестировано как в
лабораторных, так и в реальных условиях эксплуатации новое топовое покрытие MODENGY 1032 для крепежа с
цинк-ламельным слоем. MODENGY 1032 (рис. 2) успешно заменило импортные топовые покрытия. Оно
обеспечивает стабильный коэффициент закручивания 0,13–0,15, длительно защищает изделия от коррозии в
агрессивном климате. Топовое покрытие доступно в различных цветах: серебристом, черном и сером.
Линейка антифрикционных твердосмазочных покрытий пополняется новым материалом. Покрытие холодного
отверждения на основе дисульфида молибдена и графита с высокими термостойкостью и несущей способностью
наносится как из распылительного пистолета, так и из аэрозольного баллона. Состав предназначен для работы в
условиях сухого трения, обладает высокими смазочными и противозадирными свойствами.
Анонс ТПА №1, февраль 2023