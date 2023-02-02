30 января. РИДАН (ООО «Данфосс»): ECL-3R — российский контроллер для теплоснабжения (ГВС) шести модификаций

Новый контроллер ECL-3R пришел на смену линейке Danfoss ECL 310/210. Как и предшественник, ECL-3R

предназначен для автоматизации систем теплоснабжения зданий с централизованной подачей тепла. Он может

управлять системой отопления, включая контур подпитки, и ГВС. ECL-3R — конфигурируемый контроллер, что

позволяет настроить схему приложения под индивидуальные потребности пользователя. В линейке 6 модификаций:

базовая версия 368 предназначена для управления контуром СО и ГВС. Для управления двумя системами отопления

представлена версия 361. Если есть необходимость в поддержании давления, то доступны одноконтурные

модификации: для контура ГВС — 317, для СО — 331. Для управления насосной группой в линейке представлена

версия Pumps , а системы с дополнительными датчиками можно диспетчеризировать с помощью версии ММ.

Инструкции по быстрому запуску, подробные руководства по монтажу и эксплуатации, схемы подключений,

паспорта и сертификаты можно найти на странице ECL-3R в каталоге, а также в разделе «База знаний» на сайте.

Контроллер в наличии на складе «Ридан».

https://ridan.ru/news/ecl-3r-novyi-rossiiskii-kontroller-dlya-teplosnabzeniya