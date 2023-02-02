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30 января. РИДАН (ООО «Данфосс»): ECL-3R — российский контроллер для теплоснабжения (ГВС) шести модификаций

02 февраля, 2023 18
Новый контроллер ECL-3R пришел на смену линейке Danfoss ECL 310/210. Как и предшественник, ECL-3R 
предназначен для автоматизации систем теплоснабжения зданий с централизованной подачей тепла. Он может 
управлять системой отопления, включая контур подпитки, и ГВС. ECL-3R — конфигурируемый контроллер, что 
позволяет настроить схему приложения под индивидуальные потребности пользователя. В линейке 6 модификаций: 
базовая версия 368 предназначена для управления контуром СО и ГВС. Для управления двумя системами отопления 
представлена версия 361. Если есть необходимость в поддержании давления, то доступны одноконтурные 
модификации: для контура ГВС — 317, для СО — 331. Для управления насосной группой в линейке представлена 
версия Pumps , а системы с дополнительными датчиками можно диспетчеризировать с помощью версии ММ.
Инструкции по быстрому запуску, подробные руководства по монтажу и эксплуатации, схемы подключений, 
паспорта и сертификаты можно найти на странице ECL-3R в каталоге, а также в разделе «База знаний» на сайте.
Контроллер в наличии на складе «Ридан».
https://ridan.ru/news/ecl-3r-novyi-rossiiskii-kontroller-dlya-teplosnabzeniya

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