НОВЫЙ МАРКЕТИНГ». Работники АО «БАЗ» посетили производство «Белэнергомаш — БЗЭМ» для расширения взаимодействия

Специалисты АО «Благовещенский арматурный завод» посетили производство «Белэнергомаш —
БЗЭМ» для обмена опытом. Оба предприятия входят в состав «Объединенной металлургической компании»
(АО «ОМК»). В рамках визита сотрудники белгородского завода ОМК провели экскурсию по заводу. Они показали
кузнечно-прессовое и котельное производство, производство сильфонных компенсаторов, а также производство
строительных металлоконструкций. Ключевым этапом встречи стало занятие на «Фабрике процессов». Его провели
для руководителей различных направлений из Благовещенска.
Во время рабочей встречи управляющий директор белгородского завода ОМК Александр Ващенко поднял вопрос о
возможности расширения взаимодействия предприятий.
Данные ОМК, 1 февраля