VALTEC: БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ В КУРГАНЕ И ЧЕЛЯБИНСКЕ по регулирующей арматуре (8-9 февраля)

8 и 9 февраля пройдут технические семинары в городах Уральского федерального округа – Кургане и Челябинске.
Темы семинаров:
Балансировочные клапаны VALTEC.
Узлы ввода для систем холодного и горячего водоснабжения.
Радиаторная арматура VALTEC.
Арматура регулирующая и безопасности.
Новинки VALTEC 2023 года.
Место и время проведения:
8 февраля – Курган, ул. Пичугина, 6, гостиница "Воробьевы горы", конференц-зал, 10.00–14.00.
9 февраля – Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, бизнес-отель "Парк Сити", конференц-зал, 10.00–14.00.
В ходе семинаров будут продемонстрированы видео, подготовленные в Лаборатории комплексных испытаний элементов
инженерных систем. Слушатели получат комплекты технической литературы и сертификаты специалистов. Участие бесплатное,
по обязательной предварительной регистрации.
Контактное лицо: Грудий Иван.
Тел.: +7 (922) 606-67-43.
E-mail: GrudiyIA@v-tg.com
https://valtec.ru/news/ucheba_v_kurgane_i_chelyabinske.html