Серый рынок оживает. Минстрой намерен контролировать качество используемых при модернизации ЖКХ полимерных труб для инженерных сетей

В связи с тем, что такие большие у нас задачи, что объем полимерных труб и других материалов увеличивается, важно
остановить свое внимание на контроле качества производимой продукции. Когда [происходят] скачки развития и резкое
увеличение объемов потребления, обычно в такие моменты оживает серый рынок, появляется много некачественных материалов.
Совместная задача вместе с Минпромторгом - держать руку на пульсе и контролировать, чтобы все материалы, которые будут
задействованы при реализации программ, о которых я сказал, будут оригинальные, сертифицированные, качественные.
Полимерные трубы – единственное исключение, которое показало в прошлом году рост. По нашим данным, рост производства
полимерных труб в натуральном выражении за прошлый год составил чуть больше 16%», – сказала она. «Мы ожидаем, что рост
производства полиэтиленовых труб для наружных сетей в России в 2023 году может составить 20% – с 550 тыс. до 650
тыс. тонн. Полиэтиленовые трубы формируют подавляющую долю рынка коммунальных сетей», – в свою очередь
прокомментировал глава совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский. Программа модернизации
ЖКХ в РФ позволит улучшить качество коммунальных услуг для 3 млн россиян. Сейчас одобрено 16 региональных программ
модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которых будут модернизированы около 2,2 тыс. км сетей. На это будет
направлено 28,7 млрд рублей, в том числе 18,7 млрд из федерального бюджета. Общий объем финансирования всех мероприятий
на модернизации коммунальных сетей в России в 2023 году составит почти 440 млрд рублей. Ранее в своем телеграм-канале
председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов объяснял, как именно
складывается такой бюджет программы. 30 млрд будут направлены в субъекты по одобренным региональным программам, 67
млрд рублей – через программу «Чистая вода», еще более 120 млрд рублей – в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов
на строительство и реконструкцию объектов тепло-, водоснабжения. Сверх этого 110 млрд рублей зарезервированы для
мероприятия модернизации ЖКХ России в Фонде национального благосостояния.
Источник: tass.ru, 27 января