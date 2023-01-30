Серый рынок оживает. Минстрой намерен контролировать качество используемых при модернизации ЖКХ полимерных труб для инженерных сетей

В связи с тем, что такие большие у нас задачи, что объем полимерных труб и других материалов увеличивается, важно

остановить свое внимание на контроле качества производимой продукции. Когда [происходят] скачки развития и резкое

увеличение объемов потребления, обычно в такие моменты оживает серый рынок, появляется много некачественных материалов.

Совместная задача вместе с Минпромторгом - держать руку на пульсе и контролировать, чтобы все материалы, которые будут

задействованы при реализации программ, о которых я сказал, будут оригинальные, сертифицированные, качественные.

Полимерные трубы – единственное исключение, которое показало в прошлом году рост. По нашим данным, рост производства

полимерных труб в натуральном выражении за прошлый год составил чуть больше 16%», – сказала она. «Мы ожидаем, что рост

производства полиэтиленовых труб для наружных сетей в России в 2023 году может составить 20% – с 550 тыс. до 650

тыс. тонн. Полиэтиленовые трубы формируют подавляющую долю рынка коммунальных сетей», – в свою очередь

прокомментировал глава совета директоров Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский. Программа модернизации

ЖКХ в РФ позволит улучшить качество коммунальных услуг для 3 млн россиян. Сейчас одобрено 16 региональных программ

модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которых будут модернизированы около 2,2 тыс. км сетей. На это будет

направлено 28,7 млрд рублей, в том числе 18,7 млрд из федерального бюджета. Общий объем финансирования всех мероприятий

на модернизации коммунальных сетей в России в 2023 году составит почти 440 млрд рублей. Ранее в своем телеграм-канале

председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов объяснял, как именно

складывается такой бюджет программы. 30 млрд будут направлены в субъекты по одобренным региональным программам, 67

млрд рублей – через программу «Чистая вода», еще более 120 млрд рублей – в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов

на строительство и реконструкцию объектов тепло-, водоснабжения. Сверх этого 110 млрд рублей зарезервированы для

мероприятия модернизации ЖКХ России в Фонде национального благосостояния.

Источник: tass.ru, 27 января