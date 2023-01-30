ПКТБА завершило работы по настройке ремонтного оборудования во время второй командировки на одно из крупнейших предприятий Мексики

«Время, проведенное на производственных площадях заказчика, а это в общей сложности около 2,5 месяцев,

позволило не только качественно и в срок запустить оборудование, но также укрепить отношения ПКТБА и бренда

REVALVE с нашими зарубежными бизнес-партнерами. Мы прощаемся с Мексикой ненадолго, ведь впереди

поставка еще одной мобильной мастерской ПКТБА! Новый контракт был заключен между нашими компаниями в

декабре, и теперь, летом 2023 года, мы планируем доставить оборудование и ввести его в работу»,- сообщили

представители Пензенского конструкторско-технологического бюро арматуростроения.

Ранее в Мексику был доставлен высокотехнологичный комплекс для испытаний запорной и регулирующей

арматуры ПКТБА-С-5-800/500 и трёхпостовой испытательный комплекс для гидравлических и пневматических

испытаний запорной арматуры ПКТБА-С-3-300/160-3.

Сайт ПКТБА, 25 января