ПКТБА завершило работы по настройке ремонтного оборудования во время второй командировки на одно из крупнейших предприятий Мексики

«Время, проведенное на производственных площадях заказчика, а это в общей сложности около 2,5 месяцев,
позволило не только качественно и в срок запустить оборудование, но также укрепить отношения ПКТБА и бренда
REVALVE с нашими зарубежными бизнес-партнерами. Мы прощаемся с Мексикой ненадолго, ведь впереди
поставка еще одной мобильной мастерской ПКТБА! Новый контракт был заключен между нашими компаниями в
декабре, и теперь, летом 2023 года, мы планируем доставить оборудование и ввести его в работу»,- сообщили
представители Пензенского конструкторско-технологического бюро арматуростроения.
Ранее в Мексику был доставлен высокотехнологичный комплекс для испытаний запорной и регулирующей
арматуры ПКТБА-С-5-800/500 и трёхпостовой испытательный комплекс для гидравлических и пневматических
испытаний запорной арматуры ПКТБА-С-3-300/160-3.
Сайт ПКТБА, 25 января