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Как машиностроительные заводы и предприятия пережившие лихие 90-е банкротятся в XXI веке (19.01.2023)

26 января, 2023 17
Многие промышленные предприятия, обеспечивающие российский топливно-энергетический комплекс, пережили "лихие 90-е", 
но были обанкрочены в нынешнем веке. К ним относятся флагман советского и российского угольного машиностроения  
Юргинский завод, Волгоградский завод буровой техники, Кунгурский завод, Ишимбайский завод и другие. К сожалению, 
банкротства не избежали и предприятия оборонно-промышленного комплекса. По настоящее время находится в состоянии 
банкротства важнейшее предприятие страны, традиционно выпускающее продукцию для нефтяной промышленности и системы 
залпового огня —  ПАО "Мотовилихинские Заводы". В тяжелое для страны время необходимо сделать все, чтобы поддержать и 
прирастить научно-технический и производственный потенциал российской промышленности. 
https://www.tek-all.ru/news/id9665-kak-zavodi-perezhivshie-lihie-90-e-bankrotyatsya-v-xxi-veke/

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