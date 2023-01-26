Как машиностроительные заводы и предприятия пережившие лихие 90-е банкротятся в XXI веке (19.01.2023)

Многие промышленные предприятия, обеспечивающие российский топливно-энергетический комплекс, пережили "лихие 90-е",

но были обанкрочены в нынешнем веке. К ним относятся флагман советского и российского угольного машиностроения

Юргинский завод, Волгоградский завод буровой техники, Кунгурский завод, Ишимбайский завод и другие. К сожалению,

банкротства не избежали и предприятия оборонно-промышленного комплекса. По настоящее время находится в состоянии

банкротства важнейшее предприятие страны, традиционно выпускающее продукцию для нефтяной промышленности и системы

залпового огня — ПАО "Мотовилихинские Заводы". В тяжелое для страны время необходимо сделать все, чтобы поддержать и

прирастить научно-технический и производственный потенциал российской промышленности.

https://www.tek-all.ru/news/id9665-kak-zavodi-perezhivshie-lihie-90-e-bankrotyatsya-v-xxi-veke/