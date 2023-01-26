НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Благовещенский завод ОМК (АО БАЗ) вошел в национальный онлайн-путеводитель по экскурсиям на промышленные предприятия России.

В каталог «Все — на завод!» включили экскурсию ОМК «Огонь. Металл. Люди». Она знакомит гостей Благовещенска

(Республика Башкортостан) со старейшим металлургическим предприятием Башкортостана, история которого насчитывает 266

лет. Во время экскурсии на благовещенский завод ОМК гости проходят весь путь изготовления продукции – от конструирования

и отливки деталей до сборки и окраски готового изделия. В центре этого маршрута — «горячие» цеха завода — сталелитейный и

кузнечно-прессовый. Именно здесь экскурсанты видят, как металл, раскаленный до 1200 градусов, послушно принимает форму

будущей продукции. На заводе действуют два маршрута, где гостей помимо основного производства знакомят также с

интерактивными экспонатами музея под открытом небом, с историческим наследием и культурными объектами Благовещенска.

Посетить экскурсию в составе организованной группы может любой желающий старше 14 лет. «Ежегодно благовещенский завод

ОМК посещают около двух тысяч гостей. Уверен, после того, как информация о нашей экскурсии появится в национальном

каталоге, эта цифра возрастет. С радостью покажем Благовещенск и наши цеха туристам из разных уголков России. Особенно

такие экскурсии интересны подрастающему поколению, потому что они узнают много нового о современных профессиях на

производстве», – отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

https://omk.ru/press/news/48319/