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АЭС. Компенсатор давления для пятого энергоблока АЭС Куданкулам (Индия), произведенный филиалом АО «АЭМ-технологии» «Ижора» прошел гидравлические испытания.

26 января, 2023 14
Компенсатор давления – часть ключевого оборудования реакторного зала АЭС. Агрегат 
предназначен для обеспечения необходимого давления в первом контуре реактора.  В собранном 
состоянии он почти 14 м в длину и 3,3 м в диаметре, масса сосуда – 187,5 т. Его внутренний 
объем составляет 79 куб. м, а толщина стенки 152 мм. В ходе гидравлических испытаний сосуд 
проверялся на герметичность при воздействии высоких температур. В компенсатор была подана 
вода, разогретая до 96 градусов Цельсия. При этом давление в емкости было доведено до 
максимально допустимых для этого оборудования значений – 24,7 МПа. Компенсатор давления 
выдержал все испытания, сохранил герметичность и был принят комиссией. Оборудование 
готовится к отгрузке.
АЭС Куданкулам – крупнейшая в Индии атомная станция, состоящая из шести энергоблоков, два из 
которых уже введены в эксплуатацию. АЭС строится в рамках межправительственного соглашения 
между РФ и Индией, подписанного в 1998 году. В проекте используются российские реакторы типа 
ВВЭР-1000. Проектирование объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации 
«Росатом». Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1000 МВт. Россия последовательно развивает 
международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с 
дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает 
экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. АО 
«Атомэнергомаш» принимает активное участие в этой работе.
Источник: Атомэнергомаш, 24 января 

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