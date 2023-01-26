АЭС. Компенсатор давления для пятого энергоблока АЭС Куданкулам (Индия), произведенный филиалом АО «АЭМ-технологии» «Ижора» прошел гидравлические испытания.

Компенсатор давления – часть ключевого оборудования реакторного зала АЭС. Агрегат

предназначен для обеспечения необходимого давления в первом контуре реактора. В собранном

состоянии он почти 14 м в длину и 3,3 м в диаметре, масса сосуда – 187,5 т. Его внутренний

объем составляет 79 куб. м, а толщина стенки 152 мм. В ходе гидравлических испытаний сосуд

проверялся на герметичность при воздействии высоких температур. В компенсатор была подана

вода, разогретая до 96 градусов Цельсия. При этом давление в емкости было доведено до

максимально допустимых для этого оборудования значений – 24,7 МПа. Компенсатор давления

выдержал все испытания, сохранил герметичность и был принят комиссией. Оборудование

готовится к отгрузке.

АЭС Куданкулам – крупнейшая в Индии атомная станция, состоящая из шести энергоблоков, два из

которых уже введены в эксплуатацию. АЭС строится в рамках межправительственного соглашения

между РФ и Индией, подписанного в 1998 году. В проекте используются российские реакторы типа

ВВЭР-1000. Проектирование объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации

«Росатом». Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1000 МВт. Россия последовательно развивает

международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с

дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает

экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. АО

«Атомэнергомаш» принимает активное участие в этой работе.

Источник: Атомэнергомаш, 24 января