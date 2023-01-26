ООО "Интер РАО - Центр управления закупками" опубликовала список аккредитованных поставщиков арматуры и оборудования (25.01.2023)

Любая компания, желающая получить статус аккредитованного поставщика для нужд Группы "Интер РАО", могут
заполнить форму "Запрос на аккредитацию", указав контактные данные и информацию об осуществляемых видах
деятельности. Информация об аккредитованных поставщиках и сроках действия выданных Свидетельств об
аккредитации в Группе «Интер РАО»
Поставка насосов
Работы по нанесению огнезащитного покрытия
Работы по нанесению антикоррозийной защиты
Работы по нанесению тепловой изоляции
Поставка труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции
Поставка светодиодных светильников, опор освещения и комплектующих к ним
Услуги на рынке ценных бумаг
Поставка электродвигателей
Поставка приборов учета электрической энергии
Выполнение подводно-технических работ водолазами
Поставка деталей трубопроводов
Поставка труб малого диаметра электросварных
Поставка труб большого диаметра
Услуги в области оценки стоимости бизнеса и акционерного капитала
Поставка трубопроводной арматуры.
https://www.tek-all.ru/news/id9679-ooo-inter-rao-tsentr-upravleniya-zakupkami-opublikovala-spisok-akkreditovannih-postavschikov/