Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

адл: КОАКСИАЛЬНЫЕ СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ MULLER CO-AX ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ!

23 января, 2023 26
Компания АДЛ продолжает поставки коаксиальных соленоидных клапанов Muller co-ax. Клапаны Muller не имеют 
аналогов по конструкции и предназначены для использования на самых ответственных участках системы. Клапаны 
подбираются по требованиям технического задания индивидуально и имеют уникальное исполнение для каждого 
проекта, что гарантирует надежность в течение всего срока эксплуатации. Оборудование Muller co-ax позволяет 
решать самые сложные задачи автоматизации и легко может быть интегрировано в существующую систему 
управления техпроцессами, в том числе для тех задач, где необходимо обеспечить взрывозащищённое исполнение. 
Компания АДЛ имеет широкий опыт поставок оборудования Muller co-ax для предприятий энергетической, 
нефтехимической, автомобильной и других отраслей российской промышленности.
https://adl.ru/about/news/01_2023/koaksialnye-solenoidnye-klapany-muller-co-ax-dlya-vashikh-proektov/

← Вернуться