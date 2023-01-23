адл: КОАКСИАЛЬНЫЕ СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ MULLER CO-AX ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ!

Компания АДЛ продолжает поставки коаксиальных соленоидных клапанов Muller co-ax. Клапаны Muller не имеют

аналогов по конструкции и предназначены для использования на самых ответственных участках системы. Клапаны

подбираются по требованиям технического задания индивидуально и имеют уникальное исполнение для каждого

проекта, что гарантирует надежность в течение всего срока эксплуатации. Оборудование Muller co-ax позволяет

решать самые сложные задачи автоматизации и легко может быть интегрировано в существующую систему

управления техпроцессами, в том числе для тех задач, где необходимо обеспечить взрывозащищённое исполнение.

Компания АДЛ имеет широкий опыт поставок оборудования Muller co-ax для предприятий энергетической,

нефтехимической, автомобильной и других отраслей российской промышленности.

https://adl.ru/about/news/01_2023/koaksialnye-solenoidnye-klapany-muller-co-ax-dlya-vashikh-proektov/