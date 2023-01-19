НПФ «РАСКО» №1 в рейтинге дилеров СП «ТЕРМОБРЕСТ» по итогам 2022 года

Согласно подведенным арматурным заводом «ТЕРМОБРЕСТ» результатам работы дилеров по итогам 2022

года (исходя из объемов реализации продукции) ООО «НПФ «РАСКО» снова на 1-м месте! (с

сайта https://termobrest.ru/dealers_text_page/). Благодарим наших партнеров за неизменное доверие нашей компании,

благодаря которому ООО «НПФ «РАСКО» уже более 17 лет надежно удерживает лидерство в рейтинге дилеров СП

«ТЕРМОБРЕСТ». Потребителям продукции СП «ТермоБрест» ООО наша компания по-прежнему гарантирует:

Полную инженерную поддержку;

Максимальный ассортимент продукции СП «ТермоБрест» ООО на складе в г. Москве;

Минимальные сроки изготовления и еженедельные поставки готовой продукции с завода-изготовителя (г.

Брест);

Особые условия комплектации заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей

газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей

арматуры;

Минимальную стоимость всей поставляемой продукции;

Гибкую систему оплаты (для постоянных клиентов).

https://packo.ru/novosti/novosti-nashikh-postavshchikov-npf-rasko-1-v-rejtinge-dilerov-sp-termobrest-po-itogam-2022-goda