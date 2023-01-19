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НПФ «РАСКО» №1 в рейтинге дилеров СП «ТЕРМОБРЕСТ» по итогам 2022 года

19 января, 2023 27
Согласно подведенным арматурным заводом «ТЕРМОБРЕСТ» результатам работы дилеров по итогам 2022 
года (исходя из объемов реализации продукции) ООО «НПФ «РАСКО» снова на 1-м месте! (с 
сайта https://termobrest.ru/dealers_text_page/). Благодарим наших партнеров за неизменное доверие нашей компании, 
благодаря которому ООО «НПФ «РАСКО» уже более 17 лет надежно удерживает лидерство в рейтинге дилеров СП 
«ТЕРМОБРЕСТ». Потребителям продукции СП «ТермоБрест» ООО наша компания по-прежнему гарантирует:
Полную инженерную поддержку;
Максимальный ассортимент продукции СП «ТермоБрест» ООО на складе в г. Москве;
Минимальные сроки изготовления и еженедельные поставки готовой продукции с завода-изготовителя (г. 
Брест);
Особые условия комплектации заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей 
газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей 
арматуры;
Минимальную стоимость всей поставляемой продукции;
Гибкую систему оплаты (для постоянных клиентов).
https://packo.ru/novosti/novosti-nashikh-postavshchikov-npf-rasko-1-v-rejtinge-dilerov-sp-termobrest-po-itogam-2022-goda

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