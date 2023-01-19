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СИСТЕМНЫЙ МАРКЕТИНГ. АО «РЭИН Инжиниринг» – новая компания Госкорпорации «Росатом». 

19 января, 2023 27
Основные направления деятельности АО «РЭИН Инжиниринг» включают оказание консультационных услуг в 
сфере управления проектами сооружения инфраструктурных и промышленных объектов, в первую очередь – 
современных АЭС, в том числе внедрение процессов системного инжиниринга, экспертизу проектной и технической 
документации, обеспечение управления качеством, изменениями, требованиями, графиком, сроками и стоимостью.
Экспертиза специалистов «РЭИН Инжиниринг» позволяет решать задачи в сфере автоматизации бизнес-процессов и 
создания информационной среды, сопровождения поставок и процессов изготовления оборудования, включая АСУ 
ТП, а также задачи управления коммуникациями с заинтересованными сторонами – бизнес-партнерами, 
профильными ведомствами и регуляторами рынка, НКО и местными сообществами. В команде «РЭИН 
Инжиниринг» технические и инженерные компетенции объединены с международным опытом управления 
проектами и работы в соответствии с нормами и требованиями стран реализации проектов. Уникальная экспертиза 
команды позволяет АО «РЭИН Инжиниринг» предлагать качественные инжиниринговые и проектные услуги как на 
уровне отрасли, так и на российском и международном рынке. Головной офис «РЭИН Инжиниринг» располагается в 
Санкт-Петербурге, первые представительства компании открыты в Москве и в Турции. В компании работают более 
200 инженеров и специалистов с практическим опытом реализации проектов по стандартам, техническим 
требованиям и бизнес-нормам различных стран. 9 инженеров и специалистов компании имеют ученые степени 
кандидата технических наук.
https://www.tek-all.ru/news/id9660-ao-rein-inzhiniring-novaya-kompaniya-goskorporatsii-rosatom/
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