СИСТЕМНЫЙ МАРКЕТИНГ. АО «РЭИН Инжиниринг» – новая компания Госкорпорации «Росатом». 

Основные направления деятельности АО «РЭИН Инжиниринг» включают оказание консультационных услуг в

сфере управления проектами сооружения инфраструктурных и промышленных объектов, в первую очередь –

современных АЭС, в том числе внедрение процессов системного инжиниринга, экспертизу проектной и технической

документации, обеспечение управления качеством, изменениями, требованиями, графиком, сроками и стоимостью.

Экспертиза специалистов «РЭИН Инжиниринг» позволяет решать задачи в сфере автоматизации бизнес-процессов и

создания информационной среды, сопровождения поставок и процессов изготовления оборудования, включая АСУ

ТП, а также задачи управления коммуникациями с заинтересованными сторонами – бизнес-партнерами,

профильными ведомствами и регуляторами рынка, НКО и местными сообществами. В команде «РЭИН

Инжиниринг» технические и инженерные компетенции объединены с международным опытом управления

проектами и работы в соответствии с нормами и требованиями стран реализации проектов. Уникальная экспертиза

команды позволяет АО «РЭИН Инжиниринг» предлагать качественные инжиниринговые и проектные услуги как на

уровне отрасли, так и на российском и международном рынке. Головной офис «РЭИН Инжиниринг» располагается в

Санкт-Петербурге, первые представительства компании открыты в Москве и в Турции. В компании работают более

200 инженеров и специалистов с практическим опытом реализации проектов по стандартам, техническим

требованиям и бизнес-нормам различных стран. 9 инженеров и специалистов компании имеют ученые степени

кандидата технических наук.

https://www.tek-all.ru/news/id9660-ao-rein-inzhiniring-novaya-kompaniya-goskorporatsii-rosatom/