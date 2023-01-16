НАЗНАЧЕНИЯ. Объединенная металлургическая компания (ОМК) сообщает о назначении нового управляющего директора завода «ОМК Трубодеталь» в Челябинске.

С 11 января предприятие возглавил Кирилл Корнилов, который работает на челябинском заводе ОМК более 12 лет.

Александр Ващенко, с мая 2021 года совмещавший руководство сразу двумя заводами ОМК – в Челябинске и

Белгороде, продолжит управлять белгородским предприятием компании – «ОМК Энергомаш». «Благодарю

Александра Ващенко и его команду за достигнутые на челябинском заводе результаты, за повышение

эффективности производства и выстроенную кооперацию с «ОМК Энергомаш». За счет синергии двух предприятий

мы существенно расширили предложения нашим клиентам. Под руководством Кирилла Корнилова, который

досконально знает производство и имеет большой управленческий опыт, завод «ОМК Трубодеталь» продолжит

взятый курс на развитие и расширение комплексных предложений для клиентов», – отметил генеральный директор

ОМК Петр Трушин.

https://omk.ru/press/news/47863/