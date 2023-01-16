Кто руководит Ассоциацией производителей труб в РФ? (13.01.2023)

Основатель Ассоциации производителей труб Иван Шабалов покинул пост председателя координационного совета.
Должность была переименована и исполнительным директором Ассоциации производителей труб назначена Инна
Мулько. Президентом Ассоциации производителей труб избран заместитель Председателя Правления ПАО
"Газпром" Виталий Маркелов. Ассоциация производителей труб учреждена в 2004 году ООО "Газтагед", ООО
"Газкомплектимпэкс", ОАО "ВНИИСТ", ЗАО "ОМК", ЗАО "ТМК", ОАО "ЧТПЗ", ФГУП "ЦИИЧЕРМЕТ", ООО
"ВНИИГАЗ". В 2015 году Ассоциация производителей труб совместно с основными трубными заводами
учреждает АНО "Центр исследований, сертификации и технических испытаний "Транспортные Трубопроводные
Системы" (АНО ТТС). В том же году бизнесмен Роман Мулько создает ООО "Центр экспертизы трубопроводных
систем и инжиниринга" (ООО "Центр ЭТСИ"). В 2016 году Председатель координационного совета Ассоциации
производителей труб Иван Шабалов и Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали
соглашение о взаимодействии по системе добровольной сертификации трубной продукции ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Согласно данному соглашению функции Центрального органа Системы по направлению "трубная продукция"
выполняет Ассоциация производителей труб, которая привлекает к проекту (АНО ТТС). В 2020 году по адресу
Ассоциации производителей труб (Улофа Пальме,1) создается ООО "Центр сертификации, инспекции и экспертизы:
центральное бюро сертификации" (ООО "ЦБС"). Его основными учредителями выступают Роман Мулько
через ООО "Центр ЭТСИ" и коммерсанты Наталья Зиновьева и Сергей Хорунжий.
https://www.tek-all.ru/news/id9655-ivan-shabalov-bolshe-ne-rukovodit-assotsiatsiey-proizvoditeley-trub/