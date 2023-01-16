Кто руководит Ассоциацией производителей труб в РФ? (13.01.2023)

Основатель Ассоциации производителей труб Иван Шабалов покинул пост председателя координационного совета.

Должность была переименована и исполнительным директором Ассоциации производителей труб назначена Инна

Мулько. Президентом Ассоциации производителей труб избран заместитель Председателя Правления ПАО

"Газпром" Виталий Маркелов. Ассоциация производителей труб учреждена в 2004 году ООО "Газтагед", ООО

"Газкомплектимпэкс", ОАО "ВНИИСТ", ЗАО "ОМК", ЗАО "ТМК", ОАО "ЧТПЗ", ФГУП "ЦИИЧЕРМЕТ", ООО

"ВНИИГАЗ". В 2015 году Ассоциация производителей труб совместно с основными трубными заводами

учреждает АНО "Центр исследований, сертификации и технических испытаний "Транспортные Трубопроводные

Системы" (АНО ТТС). В том же году бизнесмен Роман Мулько создает ООО "Центр экспертизы трубопроводных

систем и инжиниринга" (ООО "Центр ЭТСИ"). В 2016 году Председатель координационного совета Ассоциации

производителей труб Иван Шабалов и Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали

соглашение о взаимодействии по системе добровольной сертификации трубной продукции ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Согласно данному соглашению функции Центрального органа Системы по направлению "трубная продукция"

выполняет Ассоциация производителей труб, которая привлекает к проекту (АНО ТТС). В 2020 году по адресу

Ассоциации производителей труб (Улофа Пальме,1) создается ООО "Центр сертификации, инспекции и экспертизы:

центральное бюро сертификации" (ООО "ЦБС"). Его основными учредителями выступают Роман Мулько

через ООО "Центр ЭТСИ" и коммерсанты Наталья Зиновьева и Сергей Хорунжий.

https://www.tek-all.ru/news/id9655-ivan-shabalov-bolshe-ne-rukovodit-assotsiatsiey-proizvoditeley-trub/