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Кто руководит Ассоциацией производителей труб в РФ? (13.01.2023)

16 января, 2023 7
Основатель Ассоциации производителей труб Иван Шабалов покинул пост председателя координационного совета. 
Должность была переименована и исполнительным директором Ассоциации производителей труб назначена Инна 
Мулько. Президентом Ассоциации производителей труб избран заместитель Председателя Правления ПАО 
"Газпром" Виталий Маркелов. Ассоциация производителей труб учреждена в 2004 году ООО "Газтагед", ООО 
"Газкомплектимпэкс", ОАО "ВНИИСТ", ЗАО "ОМК", ЗАО "ТМК", ОАО "ЧТПЗ", ФГУП "ЦИИЧЕРМЕТ", ООО 
"ВНИИГАЗ". В 2015 году Ассоциация производителей труб совместно с основными трубными заводами 
учреждает АНО  "Центр исследований, сертификации и технических испытаний "Транспортные Трубопроводные 
Системы" (АНО ТТС). В том же году бизнесмен Роман Мулько создает ООО "Центр экспертизы трубопроводных 
систем и инжиниринга" (ООО "Центр ЭТСИ"). В  2016 году Председатель координационного совета Ассоциации 
производителей труб Иван Шабалов и Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали 
соглашение о взаимодействии по системе добровольной сертификации трубной продукции ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
Согласно данному соглашению функции Центрального органа Системы по направлению "трубная продукция" 
выполняет Ассоциация производителей труб, которая привлекает к проекту (АНО ТТС). В 2020 году по адресу 
Ассоциации производителей труб (Улофа Пальме,1) создается ООО "Центр сертификации, инспекции и экспертизы: 
центральное бюро сертификации" (ООО "ЦБС"). Его основными учредителями выступают Роман Мулько 
через ООО "Центр ЭТСИ" и коммерсанты Наталья Зиновьева и Сергей Хорунжий.
https://www.tek-all.ru/news/id9655-ivan-shabalov-bolshe-ne-rukovodit-assotsiatsiey-proizvoditeley-trub/
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