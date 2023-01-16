Вводятся в действие новые национальные стандарты. С 01. 01. 2023 г. введены в действие новые стандарты: ГОСТ Р 70116-2022 «Соединения резьбовые. Типы стопорения», ГОСТ Р 70118-2022 «Соединения заклепочные. Выбор параметров»

Новые нормативные документы разработаны специалистами ФГУП «ВНИИ «Центр», они не имеют аналогов среди

международных и региональных стандартов. С 01.02.2023 вводится в действие ГОСТ Р 70132-2022 «Строительные

работы и типовые технологические процессы. Сборка болтовых соединений строительных металлических

конструкций. Правила и контроль выполнения работ». ГОСТ Р 70132-2022 вводится впервые. Он разработан АО

«Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве» (АО «ЦНС»). Документ внесён Техническим

комитетом по стандартизации ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и

организационные процессы». Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению и контролю качества

сборки болтовых соединений металлических строительных конструкций с применением болтов, в том числе

высокопрочных, с контролируемым натяжением и без контролируемого натяжения. Стандарт распространяется на

процессы сборки болтовых соединений строительных металлических конструкций, предназначенных для

стационарных, сборно-разборных и передвижных зданий и сооружений различного назначения, воспринимающих

постоянные, временные и особые нагрузки (подвижные, вибрационные, взрывные, сейсмические и др.) в

климатических районах с расчётной температурой до минус 60°С, в районах с сейсмичностью до 9 баллов,

эксплуатируемых в слабоагрессивных, среднеагрессивных и агрессивных средах с защитными металлическими и

лакокрасочными покрытиями. Настоящий стандарт не распространяется на процессы сборки болтовых соединений

металлических конструкций мостовых сооружений.

http://www.fastinfo.ru/news1/vvodyatsya_v_dejstvie_novye_nacionalnye_standarty/