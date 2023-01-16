Арматурная Компания GEMÜ удостоена звания «Лидер мирового рынка» по версии делового издания «WirtschaftsWoche» в сегменте «Арматура и средства автоматизации: клапаны, устройства управления и регулирования для стерильных процессов»

Высокотехнологичная компания GEMÜ из Ингельфингена вновь в самом верху рейтинга лидеров мирового

рынка на 2023 год от Университета Санкт-Галлена и Академии германских лидеров мирового рынка.

В 2023 году уже в седьмой раз подряд компания GEMÜ, признанный специалист в производстве клапанов,

удостоена почетного звания «Лидер мирового рынка» по версии делового издания «WirtschaftsWoche». Основанием

для присуждения этого звания является включение GEMÜ в рейтинг лидеров мирового рынка в сегменте «Арматура

и средства автоматизации: клапаны, устройства управления и регулирования для стерильных процессов».

«Лидерами мировых рынков» называют компании, которые занимают первое или второе место в соответствующем

сегменте рынка, представлены по меньшей мере на трех континентах с собственными производственными

площадками и/или сбытовыми подразделениями, годовой оборот которых составляет не менее 50 миллионов евро и

которые имеют подтвержденную долю экспорта не менее 50 процентов от своего оборота. Кроме того, владельцы

таких компаний должны иметь по меньшей мере один центральный офис на территории Германии.

«Звание лидера мирового рынка — это важный ежегодный показатель успеха нашего семейного бизнеса. Мы

гордимся тем, что благодаря нашим инновационным продуктам, дальновидной стратегии и мотивированной

международной команде добиваемся максимальных результатов даже в столь непростые времена», — говорит Герт

Мюллер, директор-соучредитель Группы компаний GEMÜ.

https://www.gemu-group.com/ru_RU/news-presse/news-pressemitteilungen/2022/weltmarktfuehrer-2023/