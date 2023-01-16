НОВЫЕ РЕГИОНЫ. Трубопроводная арматура ООО «УЗТПА» на передовой восстановления инфраструктуры ЖКХ в новых регионах России (11 января 2023)

Луганск, Мариуполь, Донецк, Херсон, Запорожская область, продукция Угрешского завода трубопроводной

арматуры помогает доставлять тепло в дома и на промышленные объекты новых территорий Российской Федерации.

Задвижки с обрезиненным клином УГРЕША в объективе центральных телеканалов. Прямо с производства из

подмосковного Дзержинского трубопроводная арматура отправляется в западные регионы России, туда, где она

сегодня необходима для восстановления разрушенных коммуникаций, поставок тепла и воды, мирной жизни. Работа

ведется и в региональных центрах, и в небольших деревнях. В сельской местности оперативно производят ремонт

поврежденных сетей. Первые партии трубопроводной арматуры ООО «УЗТПА» были доставлены в регионы еще

летом. На сегодняшний день ООО «УЗТПА» является одним из самых современных российских

машиностроительных производств, выпускающих трубопроводную арматуру для промышленных, жилищно-

коммунальных и топливно-энергетических комплексов.

https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3196/