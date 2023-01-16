НОВЫЕ РЕГИОНЫ. Трубопроводная арматура ООО «УЗТПА» на передовой восстановления инфраструктуры ЖКХ в новых регионах России (11 января 2023)

Луганск, Мариуполь, Донецк, Херсон, Запорожская область, продукция Угрешского завода трубопроводной
арматуры помогает доставлять тепло в дома и на промышленные объекты новых территорий Российской Федерации.
Задвижки с обрезиненным клином УГРЕША в объективе центральных телеканалов. Прямо с производства из
подмосковного Дзержинского трубопроводная арматура отправляется в западные регионы России, туда, где она
сегодня необходима для восстановления разрушенных коммуникаций, поставок тепла и воды, мирной жизни. Работа
ведется и в региональных центрах, и в небольших деревнях. В сельской местности оперативно производят ремонт
поврежденных сетей. Первые партии трубопроводной арматуры ООО «УЗТПА» были доставлены в регионы еще
летом. На сегодняшний день ООО «УЗТПА» является одним из самых современных российских
машиностроительных производств, выпускающих трубопроводную арматуру для промышленных, жилищно-
коммунальных и топливно-энергетических комплексов.
https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3196/