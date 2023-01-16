Заводские будни ЗЭО ЭНЕРГОПОТОК (Саров), 12 января

1. Проведение периодических испытаний
29.12.2022г. представителем органа по сертификации ООО «АтомТехноТест» был произведен отбор образцов
клапанов обратных осесимметричных типа АЕ46 по ТУ 3742-106-80841593-2018. Отбор образцов проведен в
соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний
продукции при подтверждении соответствия». Образцы клапанов отобраны для последующего проведения
периодических испытаний согласно п. 3.5.6 НП-068-05. Также был произведен отбор образцов задвижек типа
АЕ00(01) по ТУ 3741-102-80841593-2012 и затворов обратных типа АЕ43 по ТУ 3742-104-80841593-2012 для
проведения испытаний в рамках ежегодного инспекционного контроля ООО «АтомТехноТест» за
сертифицированной продукцией.
2. Успешно завершены работы по оценке соответствия.
В период с 26 по 29 декабря успешно завершены работы по оценке соответствия:
Успешно проведены Приемо-сдаточные испытания (ПСИ), приемочная инспекция (ПИ), а также Входной контроль
(ВК) готовой продукции на завод-изготовителе следующей продукции:
Задвижки DN 100, DN 150, DN 200;
Клапаны обратные осесимметричные DN 125.
В ПСИ, ПИ и ВК принимали участие представители АО «ВО «Безопасность», представители NDK, TITAN 2 IC
ICTAS INSAAT A. S., Akkuyu Nükleer A. Ş. Успешно прошедшая оценку соответствия и входной контроль
продукция предназначена для АЭС «Аккую», Турция.
http://zavodenergopotok.ru/news/uspeshno-zaversheny-raboty-po-ocenke-sootvetstviya.html-2