ОНИКС ТОП 10 статей

Номинальный и условный диаметр, условный проход. Расшифровка понятий Ду и DN

Основными характеристиками фланцев принято считать: диаметр, размерный ряд, давление и исполнение

фланца. Масса спорных вопросов возникает при разговоре о диаметре. В трубопроводной отрасли

существует сразу несколько понятий: номинальный и условный диаметр, условный проход, сокращения

DN, Ду и Dy. Разобраться в различиях и расшифровать каждое понятие поможет эта статья.





Номинальное, условное и рабочее давление в трубопроводе. Разница между PN и Ру

Давление входит в пятерку важных параметров при подборе фланцев, устанавливая границу для

нормальной работы прибора. Поэтому, необходимо заранее знать, до какого предела рассчитан ваш

проект и какое давление сможет выдержать соединение. Разобраться в видах номинального и рабочего

давления, проследить зависимость между единицами измерения в МПа и кгс/см², а также разобраться в различиях Ру

и PN поможет эта статья.





Виды уплотнительных материалов (прокладок) для КОФ

Надежность и герметичность фланцевого соединения определяются несколькими факторами: качество

фланцев; наличие и качество уплотнительных материалов; правильно подобранный крепеж;

квалификация и умелые руки сварщика. Разберем, зачем нужны прокладки, каких видов они бывают и как

правильно подобрать прокладку для КОФ.





Типы фланцев: плоские, воротниковые, свободные

Стальные фланцы делятся на 6 видов по ГОСТ 33259-15. Согласно нормативу, каждый содержит четкие и

утвержденные наименования. Однако, в обычной жизни, при заказе и реализации трубопроводных

проектов, используют сокращенные варианты. Ниже вы увидите «разговорный» вариант в качестве

основного и «нормативный» в скобках. Каждый тип фланца имеет числовое обозначение. Виды фланцев можно

разделить на три типа - плоский, юбочный и свободный, где некоторые из них имеют еще несколько подгрупп.





Разница между глухим фланцем и фланцевой заглушкой

Как известно, одним из способов стыковки линии трубопровода между собой является фланцевое

соединение. Многие знакомы с понятием фланец, фланцевая заглушка и глухой фланец. А какие есть

различия между ними? Что есть общего у заглушки АТК и глухого фланца? Расскажем в статье.





В чем разница между американскими стандартами ANSI и ASME? Полный обзор

Американские стандарты ASME и ANSI наиболее распространены в металлургической промышленности,

они напрямую влияют на производство фланцевых соединений на международном и национальном

рынке. Однако, многие теряются в выявлении различий и сходств между нормами. ANSI устанавливает и

аккредитует стандарты производительности и качества для продуктов и услуг в самых разных секторах, тогда как

ASME в первую очередь ориентирован на котлы и сосуды под давлением. Давайте подробно рассмотрим различия

между ANSI и ASME.





Герметичность фланцев: болты и шпильки для надежного соединения

Чтобы добиться качественной работы технологической линии трубопровода под давлением, необходимо

сделать упор на формировании герметичности разъемных соединений. Нарушение этого принципа

приводит к риску загрязнения окружающей среды, возможности протечек токсичных рабочих сред и

серьезным аварийным последствиям. В качестве основных крепежных деталей, для стяжки фланцевого соединения,

используют болты или шпильки. Какие нормативные документы регламентируют работу крепежа? Какие есть

особенности и различия между шпильками и болтами?





Гайки и шайбы - важный элемент фланцевого крепежа

Бесперебойная работа технологической линии трубопровода во многом определяется герметичностью

разъемных соединений. К ним относятся болты, шпильки, гайки и шайбы. Если про первые два пункта мы

рассказали в одной из предыдущих статей, темой этой станут гайки и шайбы для фланцевых соединений.

Детали могут быть изготовлены по стандартам ГОСТ, ОСТ, ТУ, DIN или по чертежам и эскизам заказчика. Крепеж

является ключевым компонентом фланцевого соединения. Метизы работают как пружина, контролируя внутренние

и внешние силы, сохраняя при этом необходимую уплотняющую нагрузку на прокладку. Поэтому любая проблема,

связанная с крепежом может обернуться серьезными проблемами.





Как выбрать фланцевую заглушку? АТК 24.200.02-90

Что такое фланцевая заглушка и как ее правильно выбрать? Разбор параметров, исполнений. Глухой

фланец применяют в тех случаях, когда трубопровод требует ряд модификаций: например, при установке

нового клапана или фитинга для изменения направления потока. Заглушки имеют базовую конструкцию,

внешне напоминающую фланцы по ГОСТ 33259-15, но весят больше из-за отсутствие отверстия. Заглушки АТК

монтируются без помощи сварки и крепятся при помощи болтов или шпилек к фланцу, который в свою очередь уже

приварен к трубе. При изготовлении, получается меньше вторичного сырья - неотъемлемый плюс при производстве.





Характеристика бесшовных отводов типа 2D и 3D, 1 и 2 исполнения по ГОСТ 17375 и ГОСТ 30753

Что такое отвод? Отводы - это крутоизогнутый стальной тип фитинга, соединяющий две трубы. При

помощи отводов, можно изменить направление потока на линии, прикрепить вспомогательное

оборудование к трубопроводу или соединить трубы одного диаметра, расположенные друг к другу под

углом. Стальную деталь можно классифицировать по разным степеням изгиба: 45°, 60°, 90°, а также 180°. Самым

популярным является отвод под углом в 90°. Изготавливают согласно нормативам ГОСТ 17375-01 и ГОСТ 30753-01.

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