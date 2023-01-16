ОНИКС ТОП 10 статей

Номинальный и условный диаметр, условный проход. Расшифровка понятий Ду и DN
Основными характеристиками фланцев принято считать: диаметр, размерный ряд, давление и исполнение
фланца. Масса спорных вопросов возникает при разговоре о диаметре. В трубопроводной отрасли
существует сразу несколько понятий: номинальный и условный диаметр, условный проход, сокращения
DN, Ду и Dy. Разобраться в различиях и расшифровать каждое понятие поможет эта статья.
Номинальное, условное и рабочее давление в трубопроводе. Разница между PN и Ру
Давление входит в пятерку важных параметров при подборе фланцев, устанавливая границу для
нормальной работы прибора. Поэтому, необходимо заранее знать, до какого предела рассчитан ваш
проект и какое давление сможет выдержать соединение. Разобраться в видах номинального и рабочего
давления, проследить зависимость между единицами измерения в МПа и кгс/см², а также разобраться в различиях Ру
и PN поможет эта статья.
Виды уплотнительных материалов (прокладок) для КОФ
Надежность и герметичность фланцевого соединения определяются несколькими факторами: качество
фланцев; наличие и качество уплотнительных материалов; правильно подобранный крепеж;
квалификация и умелые руки сварщика. Разберем, зачем нужны прокладки, каких видов они бывают и как
правильно подобрать прокладку для КОФ.
Типы фланцев: плоские, воротниковые, свободные
Стальные фланцы делятся на 6 видов по ГОСТ 33259-15. Согласно нормативу, каждый содержит четкие и
утвержденные наименования. Однако, в обычной жизни, при заказе и реализации трубопроводных
проектов, используют сокращенные варианты. Ниже вы увидите «разговорный» вариант в качестве
основного и «нормативный» в скобках. Каждый тип фланца имеет числовое обозначение. Виды фланцев можно
разделить на три типа - плоский, юбочный и свободный, где некоторые из них имеют еще несколько подгрупп.
Разница между глухим фланцем и фланцевой заглушкой
Как известно, одним из способов стыковки линии трубопровода между собой является фланцевое
соединение. Многие знакомы с понятием фланец, фланцевая заглушка и глухой фланец. А какие есть
различия между ними? Что есть общего у заглушки АТК и глухого фланца? Расскажем в статье.
В чем разница между американскими стандартами ANSI и ASME? Полный обзор
Американские стандарты ASME и ANSI наиболее распространены в металлургической промышленности,
они напрямую влияют на производство фланцевых соединений на международном и национальном
рынке. Однако, многие теряются в выявлении различий и сходств между нормами. ANSI устанавливает и
аккредитует стандарты производительности и качества для продуктов и услуг в самых разных секторах, тогда как
ASME в первую очередь ориентирован на котлы и сосуды под давлением. Давайте подробно рассмотрим различия
между ANSI и ASME.
Герметичность фланцев: болты и шпильки для надежного соединения
Чтобы добиться качественной работы технологической линии трубопровода под давлением, необходимо
сделать упор на формировании герметичности разъемных соединений. Нарушение этого принципа
приводит к риску загрязнения окружающей среды, возможности протечек токсичных рабочих сред и
серьезным аварийным последствиям. В качестве основных крепежных деталей, для стяжки фланцевого соединения,
используют болты или шпильки. Какие нормативные документы регламентируют работу крепежа? Какие есть
особенности и различия между шпильками и болтами?
Гайки и шайбы - важный элемент фланцевого крепежа
Бесперебойная работа технологической линии трубопровода во многом определяется герметичностью
разъемных соединений. К ним относятся болты, шпильки, гайки и шайбы. Если про первые два пункта мы
рассказали в одной из предыдущих статей, темой этой станут гайки и шайбы для фланцевых соединений.
Детали могут быть изготовлены по стандартам ГОСТ, ОСТ, ТУ, DIN или по чертежам и эскизам заказчика. Крепеж
является ключевым компонентом фланцевого соединения. Метизы работают как пружина, контролируя внутренние
и внешние силы, сохраняя при этом необходимую уплотняющую нагрузку на прокладку. Поэтому любая проблема,
связанная с крепежом может обернуться серьезными проблемами.
Как выбрать фланцевую заглушку? АТК 24.200.02-90
Что такое фланцевая заглушка и как ее правильно выбрать? Разбор параметров, исполнений. Глухой
фланец применяют в тех случаях, когда трубопровод требует ряд модификаций: например, при установке
нового клапана или фитинга для изменения направления потока. Заглушки имеют базовую конструкцию,
внешне напоминающую фланцы по ГОСТ 33259-15, но весят больше из-за отсутствие отверстия. Заглушки АТК
монтируются без помощи сварки и крепятся при помощи болтов или шпилек к фланцу, который в свою очередь уже
приварен к трубе. При изготовлении, получается меньше вторичного сырья - неотъемлемый плюс при производстве.
Характеристика бесшовных отводов типа 2D и 3D, 1 и 2 исполнения по ГОСТ 17375 и ГОСТ 30753
Что такое отвод? Отводы - это крутоизогнутый стальной тип фитинга, соединяющий две трубы. При
помощи отводов, можно изменить направление потока на линии, прикрепить вспомогательное
оборудование к трубопроводу или соединить трубы одного диаметра, расположенные друг к другу под
углом. Стальную деталь можно классифицировать по разным степеням изгиба: 45°, 60°, 90°, а также 180°. Самым
популярным является отвод под углом в 90°. Изготавливают согласно нормативам ГОСТ 17375-01 и ГОСТ 30753-01.
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