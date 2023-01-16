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ЧСГС. Повышение производительности бухучета от ФНС

16 января, 2023 5
Одной головной болью у бухгалтеров станет меньше. С первого января в России вводят единый налоговый счёт. Это 
новая система, по которой налогоплательщику будет достаточно просто положить деньги на свой счёт. А дальше их 
распределят автоматически. Виктор Агафонов трудится главным бухгалтером на предприятии, которое выпускает 
шаровые краны. Рассказывает: один из самых трудоёмких процессов в работе — оформлять платёжные поручения 
на оплату налогов. С присущей бухгалтеру скоростью, Виктор Агафонов подсчитывает: введение Единого 
налогового счёта сэкономит около трёх часов. Ведь на каждую оплату больше не нужно будет оформлять отдельный 
документ. Перейдут на Единый налоговый счёт не только предприниматели, но и физические лица. Благодаря этому 
ускорится и процесс возврата переплаты на счёт.
 Источник: https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-21-12-2022/v-rossii-vvodyat-edinyy-nalogovyy-schet/

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