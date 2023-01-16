ЧСГС. Повышение производительности бухучета от ФНС

Одной головной болью у бухгалтеров станет меньше. С первого января в России вводят единый налоговый счёт. Это

новая система, по которой налогоплательщику будет достаточно просто положить деньги на свой счёт. А дальше их

распределят автоматически. Виктор Агафонов трудится главным бухгалтером на предприятии, которое выпускает

шаровые краны. Рассказывает: один из самых трудоёмких процессов в работе — оформлять платёжные поручения

на оплату налогов. С присущей бухгалтеру скоростью, Виктор Агафонов подсчитывает: введение Единого

налогового счёта сэкономит около трёх часов. Ведь на каждую оплату больше не нужно будет оформлять отдельный

документ. Перейдут на Единый налоговый счёт не только предприниматели, но и физические лица. Благодаря этому

ускорится и процесс возврата переплаты на счёт.

Источник: https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-21-12-2022/v-rossii-vvodyat-edinyy-nalogovyy-schet/