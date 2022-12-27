ЛЗТА «МАРШАЛ». Режим работы офиса и склада в период Новогодних праздников. 26.12.2022

Уважаемые друзья и партнеры, поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками и сообщаем Вам о графике работы

офиса и склада в праздничные дни.

· 30 декабря 2022 - укороченный рабочий день с 8:00 до 15:00;

· 31 декабря 2022 – 8 января 2023 – нерабочие праздничные и выходные дни;

· с 9 января 2023 офис и склад работают в обычном режиме с 8:00 до 18:00.

*Обратите внимание! Заявки и вопросы на сайте и по электронной почте принимаются все праздничные дни круглосуточно!

https://lztamarshal.ru/media/news/rezhim_raboty_ofisa_i_skladov_v_period_novogodnikh_prazdnikov/