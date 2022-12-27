ООО «УралКомплектЭнергоМаш» стал официальным дилером компании Faf Vana Sanayi (Турция). Номенклатура: задвижки с обрезиненным клином, поворотные дисковые затворы, обратные клапаны, гидранты, задвижки шиберные

Это одна из ведущих компаний на рынке трубопроводной арматуры. Компания существует с 1986 года и на

сегодняшний день продукция компании экспортируется в более чем 65 стран мира. Сотрудничество с ФАФ ВАНА

САНАЙИ даёт компании УралКомплектЭнергоМаш возможность доступа к широкому ассортименту продукции в

кратчайшие сроки по выгодным ценам для своих клиентов.Основные виды оборудования FAF: задвижки с

обрезиненным клином, поворотные дисковые затворы, обратные клапаны, гидранты, задвижки шиберные и многое

другое.

https://ukenergomash.ru/actions/uralkomplektenergomash_stal_dilerom_faf_turtsiya