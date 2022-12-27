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ООО «УралКомплектЭнергоМаш» стал официальным дилером компании Faf Vana Sanayi (Турция). Номенклатура: задвижки с обрезиненным клином, поворотные дисковые затворы, обратные клапаны, гидранты, задвижки шиберные

27 декабря, 2022 19
Это одна из ведущих компаний на рынке трубопроводной арматуры. Компания существует с 1986 года и на 
сегодняшний день продукция компании экспортируется в более чем 65 стран мира. Сотрудничество с ФАФ ВАНА 
САНАЙИ даёт компании УралКомплектЭнергоМаш возможность доступа к широкому ассортименту продукции в 
кратчайшие сроки по выгодным ценам для своих клиентов.Основные виды оборудования FAF: задвижки с 
обрезиненным клином, поворотные дисковые затворы, обратные клапаны, гидранты, задвижки шиберные и многое 
другое.
https://ukenergomash.ru/actions/uralkomplektenergomash_stal_dilerom_faf_turtsiya

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