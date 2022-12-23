АНОНС ТПА-2023. МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА

С ростом интеллектуализации арматуры вопросы математического моделирования арматуры все больше выходят на

первый план и вызывают все больший интерес исследователей. Только за последнее время на страницах журнала

ТПА этим вопросам были посвящены работы авторов. Причиной растущего интереса к теме моделирования

поведения регулирующей арматуры является потребность в совершенствовании их работы в составе контуров

регулирования. Уже сейчас при помощи анализа переходных характеристик изыскиваются новые решения по

арматуре с улучшенной расходной характеристикой, планомерно изучаются особенности формирования

характеристик регулирования и даются оценки качества регулирования в зависимости от особенностей перемещения

клапанов. При решении задач их движения необходимо разрабатывать адекватные математические модели.

Качество регулирования регулирующих клапанов до настоящего времени определяют по классу их точности. Класс

точности определяется по характеристикам допустимой погрешности от величины номинального хода клапана,

порога чувствительности от диапазона командного сигнала и вариации хода штока от величины номинального хода.

На отечественных предприятиях используют классы точности 2,5; 4,0; 6,0.

Переход к моделированию при диагностике становится основой перехода от планово-предупредительного ремонта

(ППР) к планово-диагностическому обслуживанию, что резко сокращает затраты на ремонты и техническое

обслуживание. Так, из рис. 6 следует, что из всех основных учитываемых параметров за время эксплуатации в

наибольшей степени развивалось трение (Stiction), в свою очередь, оно влияло на большее развитие статической

ошибки регулирования (Steady State Deviation), В свою очередь, это вызывало большую нагрузку и усилие,

требуемое для страгивания клапана (Load of opening). Все эти взаимосвязи в работе клапана могут быть рассчитаны

при помощи статистических моделей, обработки методами статистического анализа и регрессионных уравнений с

получением новых обобщенных критериев оценки работоспособности клапана и изменений его параметров в

процессе эксплуатации. Возможно, появятся и новые критерии оценки качества регулирования. Этот переход станет

возможным, если отталкиваться от трансформации клапана как механической системы к информационно-

измерительной системе. Основой этого перехода также станет обработка получаемой информации, создание

математических моделей процессов и их математическое моделирование. Отметим, что до настоящего времени

вопросы моделирования поведения регулирующих клапанов остаются недостаточно раскрытыми, и подобное

моделирование в расчетах арматуры для реальных проектов не проводится.

ООО «МЦ ТПА», 20 декабря



