ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРИОРИТЕТ – 2030»

МГТУ им. Н. Э. Баумана как ведущий технический университет России одним из своих стратегических направлений
видит повышение привлекательности инженерных профессий и развитие кадрового потенциала регионов. В рамках
государственной программы «ПРИОРИТЕТ – 2030» в университете создан консорциум «Университет для
университетов», целью которого является формирование системы распространения передовых методических
разработок и образовательных технологий МГТУ им. Н. Э. Баумана, социально-экономическое развитие территорий,
укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики.
Кафедра «Вакуумная и компрессорная техника» как участник консорциума разработала план создания комплекса
программ магистратуры для подготовки кадров в интересах предприятий отраслей компрессоростроения, вакуумной
промышленности, арматуростроения, нефтегазовой и нефтехимической отраслей. В текущем учебном году
партнеры кафедры ООО «Челябинский компрессорный завод», ПАО «ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ», ООО
«Искранефтегазкомпрессор» стали первыми участниками проекта. Ведущие сотрудники предприятий стали
студентами разработанной магистерской программы «Компрессорная и вакуумная техника» по направлению
15.04.02 Технологические машины и оборудование. Инновационность программы в том, что с предприятиями-
партнерами согласовано содержание учебного плана, программ дисциплин и практик, а также план-график
проведения занятий и контрольных мероприятий, поскольку образовательный процесс ведется как с применением
современных технологий онлайн-обучения, так и с очным проведением семинаров, лабораторных работ,
проверочных работ, защит домашних заданий и.т. д. Кроме того, темы научно-исследовательских работ магистров
основаны на актуальных производственных задачах предприятий, так же как и темы проектов, которые студенты
выполняют в рамках программы. В планах – разработка новой магистерской программы для отрасли
арматуростроения. На сегодняшний день готовность и поддержку выразили партеры кафедры – компании
«ЧелябинскСпецГражданСтрой», «Мониторинг Вентиль и Фитинг», Алексинский завод тяжелой промышленной
арматуры – «Тяжпромарматура», а также разработчики арматуры для ракетно-космической отрасли ПАО РКК
«Энергия», НПО «Наука», ПАО «Криогенмаш».
ТПА №1(124) - 2023