ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРИОРИТЕТ – 2030»

МГТУ им. Н. Э. Баумана как ведущий технический университет России одним из своих стратегических направлений

видит повышение привлекательности инженерных профессий и развитие кадрового потенциала регионов. В рамках

государственной программы «ПРИОРИТЕТ – 2030» в университете создан консорциум «Университет для

университетов», целью которого является формирование системы распространения передовых методических

разработок и образовательных технологий МГТУ им. Н. Э. Баумана, социально-экономическое развитие территорий,

укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики.

Кафедра «Вакуумная и компрессорная техника» как участник консорциума разработала план создания комплекса

программ магистратуры для подготовки кадров в интересах предприятий отраслей компрессоростроения, вакуумной

промышленности, арматуростроения, нефтегазовой и нефтехимической отраслей. В текущем учебном году

партнеры кафедры ООО «Челябинский компрессорный завод», ПАО «ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ», ООО

«Искранефтегазкомпрессор» стали первыми участниками проекта. Ведущие сотрудники предприятий стали

студентами разработанной магистерской программы «Компрессорная и вакуумная техника» по направлению

15.04.02 Технологические машины и оборудование. Инновационность программы в том, что с предприятиями-

партнерами согласовано содержание учебного плана, программ дисциплин и практик, а также план-график

проведения занятий и контрольных мероприятий, поскольку образовательный процесс ведется как с применением

современных технологий онлайн-обучения, так и с очным проведением семинаров, лабораторных работ,

проверочных работ, защит домашних заданий и.т. д. Кроме того, темы научно-исследовательских работ магистров

основаны на актуальных производственных задачах предприятий, так же как и темы проектов, которые студенты

выполняют в рамках программы. В планах – разработка новой магистерской программы для отрасли

арматуростроения. На сегодняшний день готовность и поддержку выразили партеры кафедры – компании

«ЧелябинскСпецГражданСтрой», «Мониторинг Вентиль и Фитинг», Алексинский завод тяжелой промышленной

арматуры – «Тяжпромарматура», а также разработчики арматуры для ракетно-космической отрасли ПАО РКК

«Энергия», НПО «Наука», ПАО «Криогенмаш».

ТПА №1(124) - 2023