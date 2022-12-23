Компенсатор давления для реакторного зала АЭС для создания и поддержания давления в первом контуре реактора и представляет собой толстостенный сосуд с толщиной стенки 160 мм, внутренний объём изделия 79 кубометров, масса изделия в сборе 178 тонн.

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома —

Атомэнергомаш; является членом Карельского реготделения СоюзМаш) произвёл сборку верхнего и нижнего

полукорпусов компенсатора давления для энергоблока № 2 Курской АЭС-2. Верхний полукорпус изделия состоит

из обечайки и днища, нижний из трех обечаек и днища. На внутреннюю поверхность каждого из элементов

наплавляют антикоррозийный плакирующий слой. После механической обработки обечайки соединяют

кольцевыми швами. Завершающий этап сборки полукорпуса — приварка днища. Далее собранный полукорпус

поступает на термообработку для снятия остаточных напряжений. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2

поколения «3+» сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой

оптимизированный информатизированный) и соответствуют требованиям МАГАТЭ в области безопасности.

https://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-texnologii/petrozavodskmash-vyipolnil-sborku-polukorpusov-kompensatora-davleniya-dlya-kurskoj-aes-2.html



