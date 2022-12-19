ТУРМАРШРУТ №1 - ПРОИЗВОДСТВО ТПА. Благовещенский завод ОМК (Республика Башкортостан, АО БАЗ) в рамках акселератора по развитию промышленного туризма представил АСИ свои профориентационные маршруты.

Сейчас на предприятии действуют два основных маршрута. Экскурсии знакомят туристов с производством

трубопроводной арматуры для нефтегазовых отрасли, с интерактивными экспонатами музея под открытом небом, с

историческим наследием и культурными объектами Благовещенска, которые появились при поддержке ОМК. Завод

проводит подобные экскурсии и для школьников и студентов, знакомя их в том числе с профессиями

металлургической и машиностроительной отраслей. Эксперты АСИ, посетившие завод с инспекционным туром,

высоко оценили работу предприятия с гостями, содержательность маршрутов и их культурно-познавательный

потенциал и главное – комплексный, структурированный подход к их организации. Также эксперты предложили

свои идеи для дальнейшего развития маршрутов на предприятии. В проекте по развитию промышленного туризма

«Открытая промышленность» благовещенский завод ОМК является частью команды республики Башкортостан.

Итогом совместной работы экспертов и башкирских предприятий станет единая стратегия развития промтуризма в

республике. «Туризм способствует комплексному развитию малых городов, улучшает среду за счет развития

инфраструктуры и местного малого бизнеса. Благовещенск - небольшой город, но его туристический потенциал

велик. Включившись в проект «Открытая промышленность», благовещенский завод ОМК помогает этот потенциал

раскрыть, знакомит туристов с новыми маршрутами по России, а школьников и студентов - с рабочими и

инженерными профессиями. Этим проектом мы в том числе отвечаем на вопрос молодых специалистов о том, где

они могут себя реализовать», - отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

https://omk.ru/press/news/47615/