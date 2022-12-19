ТПА НА БИРЖЕ. В ДЕКАБРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ООО "СИБЭНЕРГОМАШ - БКЗ" НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" 29 ноября 2022 года на площадке ютуб-канала «InvestFuture» провело инвестколл, на
котором генеральный директор Клугман Михаил Борисович, познакомил зрителей канала с предприятием, рассказал
о состоянии отрасли и статусе привлечения стратегического инвестора.
Ссылка на запись инвестколла: https://youtu.be/UQP9ZOgxvvQ
По закрытой подписке размещается 300 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий
объем выпуска по номиналу составляет 300 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Ставка купона - 15%.
Страница эмитента на сайте Московской Биржи: https://www-
d1.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOD&code=RU000A104K37
http://www.sibem-bkz.com/press-center/prodolzhaetsya-razmeshchenie-obligatsiy-ooo-sibenergomash-bkz-na-moskovskoy-birzhe/