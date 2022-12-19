В рамках соглашения с Группой Danfoss A/S в конце ноября ООО «Данфосс» изменило название на ООО «Ридан», а в декабре собрала клиентов в офисно-производственном комплекс в МО, чтобы отчитаться о работе и рассказать о планах на будущее.

В начале декабря 2022 г. на подмосковном заводе «Ридан» (ранее ООО «Данфосс») собралось более 500 гостей. Мероприятие

прошло в недавно построенном корпусе, где пока еще не установлено производственное оборудование. В помещении площадью

более 2000 м2 расположились конференц-зона для выступления спикеров, выставка оборудования, аудитории для тематических

секций. Мероприятие открыл генеральный директор «Ридан» Михаил Шапиро. В своем выступлении он рассказал, как компания

преодолевала трудности, связанные с ее новым статусом; как она трансформировалась из регионального отделения

международного концерна Danfoss A/S в независимое российское производственное предприятие; как команда «Ридан» решала

проблемы, вызванные переходом на новые системы документооборота, IT-инфраструктуру и портфель продукции. Михаил

Шапиро подчеркнул, что в ключевых аспектах «Ридан» сохранит подходы к работе, которым следовал «Данфосс»: основным

приоритетом остается разработка, производство и поставка комплексных решений для стабильной работы и повышения

энергоэффективности систем тепло- и холодоснабжения. Для реализации этой цели компания располагает всеми ресурсами,

которые аккумулировала почти 30 лет с момента начала работы в России. Они включают продукты собственной разработки,

электронные сервисы для подбора и проектирования, широкую сеть представительств и партнеров по всей стране и сотрудников,

обладающих уникальными компетенциями и опытом. Руководители теплового и холодильного направлений остановились

подробнее на том, как формировался портфель продукции «Ридан», заменивший недоступное более инженерное оборудование.

Важным преимуществом компании в данном случае является наличие собственных сертифицированных лабораторий и

испытательных стендов. Прежде чем стать частью новой продуктовой линейки, каждая модель прошла тщательную проверку на

соответствие международным стандартам и высоким внутренним требованиям. Подразделение приводной техники «Данфосс»

выделилось в компанию «ВЕДА МК» в апреле 2022 года. Директор «ВЕДА МК» Вадим Соколов рассказал на мероприятии о том,

что переход этого направления на новый портфель продукции стал наиболее оперативным. При этом за время работы в составе

международного концерна российские специалисты создали и выпустили на рынок множество продуктов, адаптированных для

востребованных в России применений. Доля изготавливаемой на заводе в Московской области продукции составляет 40 %, и в

рамках экскурсии по производству и складу гости увидели все этапы производственного процесса от механической обработки

деталей до отгрузки. Особое внимание было уделено контролю качества как на отдельных линиях, так и в специальных

лабораториях. На выставке оборудования были представлены образцы продукции и демонстрационные стенды, имитирующие

работу инженерных систем. Руководители направлений консультировали посетителей по техническим характеристикам, подбору,

эксплуатации и наличию представленного оборудования.

https://ridan.ru/news/1-dekabrya-klientam-i-partneram-predstavili-novyi-ridan