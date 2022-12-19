УЗТПА (МО): продлено действие сертификата ГАЗСЕРТ на шаровые краны NEON

ООО «УЗТПА» успешно прошло инспекционный контроль по сертификату ГАЗСЕРТ на краны NEON до DN 500.
Было подтверждено соответствие продукции УЗТПА требованиям СТО Газпром газораспределение 2.4-1.1-1.-2019 и
заявленным характеристикам надежности и работоспособности. В 2021 году Угрешский завод трубопроводной
арматуры расширил область действия сертификата СДС «Газсерт» на диапазон до DN 500 включительно, на
давление до 4,0 МПа. По итогам инспекционного контроля действие сертификата продлено на 2023 год.
https://www.uztpa.ru/novosti-kompanii/3194/