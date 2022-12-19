Компания GEMÜ (Германия) расширяет программу шаровых кранов. Благодаря своей многофункциональности 3/2-ходовые шаровые краны новой линейки GEMÜ BB07 подходят для использования в разных областях химической промышленности

Также для промышленной водоподготовки и обработки поверхностей, в энергетике и природоохранных

технологиях, а также в машиностроении и перерабатывающей промышленности.

3/2-ходовой шаровой кран GEMÜ BB07 идеально подходит для смешивания и распределения потоков рабочих сред,

например для оптимального переключения чувствительных сред в энергетике или для вспомогательных материалов,

используемых в пищевой промышленности. Еще одним преимуществом новой линейки шаровых кранов является их

исполнение с соединением в виде резьбовой муфты, что обеспечивает простой монтаж запорной арматуры.

Многоходовые шаровые краны GEMÜ BB07 представляют собой экономичное решение, поскольку для задач по

смешиванию и распределению, как правило, требуется несколько седел клапанов, которые в данном случае

объединены всего в один конструктивный узел. Благодаря наличию трех отводов шаровые краны GEMÜ BB07

подходят для универсального применения. Фланец головки по ISO 5211 обеспечивает простой монтаж привода.

Уплотнение седла выполнено из PTFE. Шаровые краны недавно разработанной линейки GEMÜ BB07 могут быть

автоматизированы, требуют лишь минимального технического обслуживания и подходят для использования в

вакуумной среде. Они доступны с шаром с Т- или Г-образным отверстием, что обеспечивает универсальность их

применения.

https://www.gemu-group.com/ru_RU/news-presse/news-pressemitteilungen/2022/gemue-bb07/