НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Завод «РАСКО Газэлектроника»: Восстановление работы сайта, обновление, дополнение информации на сайте завода gaselectro.ru

Сайт ООО «РАСКО Газэлектронника», ведущего завода по производству газоизмерительного оборудования, активно наполняется обновленной, актуальной информацией! К Вашему ознакомлению, – раздел с подробным техническим описанием «Продукция», обновленный раздел о самом заводе («О нас»), опытные специалисты предприятия всегда «на связи» и готовы к активному сотрудничеству!

ООО «РАСКО Газэлектроника» готово в кратчайшие сроки поставить ротационные счетчики газа типа RABO всех типоразмеров и измерительные комплексы учета газа на их основе, а также мембранные счетчики газа типа ВК-G1,6—G4; ВК-G4T. В связи с запланированным переходом на новую продуктовую линейку предложение носит ограниченный характер.

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