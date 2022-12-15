Арматурный завод «Аскольд»: освоено производство крупногабаритных фильтров для очистки от механических загрязнений рабочих сред в судовых установках и системах

В 2022 году по заказу одной из российских судостроительных верфей специалисты АО «Аскольд» приступили к освоению новой для предприятия продукции: фильтра для очистки от механических загрязнений рабочих сред – воды, масел, дизельного топлива, применяемых в системах судовых энергетических установок кораблей, судов и плавсредств. Конструкция фильтра не представляет особой технической сложности, но габариты конструкции (Dn 300), «ажурность» фильтрующих элементов, много пайки и сварки создали определённые технологические трудности. В ноябре состоялись квалификационные испытания изготовленных фильтров. Участие в испытаниях принял начальник конструкторского бюро Центра технологии судостроения и судоремонта, разработавшего технические условия на данные фильтры. В состав комиссии при проведении квалификационных испытаний фильтров вошли представители различных подразделений, задействованных в изготовлении, испытаниях и приёмке новой продукциии, испытания проходили на производственных площадках цехов №33 и №4. Надо отметить, что инженерные службы предприятия хорошо справились со своей задачей на стадии разработки и внедрения. Также не подкачало и производство. Одну из самых ответственных технологических операций – пайку фильтрующих латунных патронов выполнил молодой, но уже опытный медник Максим Тубашев. Вальцовка габаритного толстостенного корпуса фильта также представляла некоторые трудности, но и эту операцию успешно выполнили, применив опыт и рабочую смекалку. Представитель разработчика оценил работу специалистов АО «Аскольд» как высококвалифицированную. Финалом этой ответственной и, вместе с тем, творческой работы стало решение комиссии о том, что фильтр масла и топлива фланцевый стальной DN300 квалификационные испытания выдержал.

http://www.ascold.ru/novosti/ispytaniia-vyderzhal/